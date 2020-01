Il Calciomercato della Juventus si concentra sul centrocampo, settore in cui Paratici lavora su più fronti. I nomi caldi sono tre, il primo è Matuidi, il secondo è Bernardeschi, il terzo è quello di Emre Can e tra i tre è il tedesco l'unico vicino a lasciare i bianconeri a gennaio. Il Borussia Dortmund non è ancora riuscito a scardinare la resistenza dei Campioni d’Italia ma la lotta continua serrata. Il braccio di ferro è senza vincitore da un paio di giorni con i tedeschi che hanno già trovato l’accordo con centrocampista e il club di Torino che vuole tra i 25 o 30 milioni.

Il problema è che i gialloneri al momento non sono arrivati a quella cifra, così Emre Can aspetta e potrebbe anche rimanere alla corte di Sarri se l’accordo tra i club non dovesse arrivare entro domani sera, quando il mercato chiuderà.

Calciomercato Juventus: rinnovo di contratto in arrivo per Matuidi

Nel frattempo gli uomini del calciomercato della Juventus stanno decidendo il futuro di Blaise Matuidi. Il francese va in scadenza di contratto a giugno e potrebbe così lasciare Torino la prossima estate in caso di mancato accordo.

I bianconeri hanno una corsia preferenziale rispetto alla concorrenza fino a febbraio e sarebbero pronti a non far scadere il termine, per questo sono iniziati i contatti con Mino Raiola, agente del calciatore. I rapporti con il potente procuratore sono ottimi, il giocatore anche con Sarri è titolare fisso quindi tutto sembra andare nella giusta direzione per il rinnovo fino al 2021.

C’è in casa Juventus ancora qualche resistenza soprattutto sull’età del transalpino, che ha già 33 anni.

E’ questo l’unico punto che lascia un po’ perplessa una dirigenza tentata di lanciare un progetto giovani in mediana per il prossimo anno. Insomma la sensazione è che ci siano più punti a favore della permanenza di Matuidi rispetto a quelli contro e così l’attesa stretta di mano potrebbe concretizzarsi presto.

Niente scambi o cessioni, Bernardeschi resta alla Juventus

Si sta per concludere anche la telenovela Federico Bernardeschi che secondo il Corriere dello Sport non lascerà la Juventus durante questa sessione di calciomercato.

Negli scorsi giorni si è sviluppato un discorso con il Milan per un possibile scambio con Paquetà, ma tutto si è arenato perché le due società non hanno mai trovato punti di contatto importanti. Così la Fiorentina ne sta approfittando per provare a portarsi a casa il brasiliano rossonero tagliando fuori i Campioni d’Italia.

Bernardeschi dovrebbe quindi rimanere, visto che nemmeno con il Barcellona il discorso è mai decollato. Una volta decisa la permanenza starà a Sarri cercare di trovare una soluzione al dilemma tattico che ruota intorno al ragazzo. Da trequartista non è mai riuscito ad incidere e così per lui è pronta la trasformazione in mezzala, da questo nuovo ruolo dipenderà molto del futuro di Bernardeschi alla Juventus. Se l’ex viola non riuscirà a trovare spazio anche nel cuore del campo sarà a quel punto probabile il suo addio a giugno.