La Juventus mette a segno un altro acquisto per il settore giovanile, nello specifico per l'Under 23 che milita nel campionato di Serie C. E' arrivata ieri l'ufficializzazione sul sito ufficiale della società bianconera dell'acquisto della punta spagnola (ma di origine venezuelana) Alejandro Marques. Il giocatore arriva dal Barcellona B ed è costato 8,2 milioni di euro, pagabili in due esercizi.

Allo stesso tempo si trasferisce a titolo temporaneo (che diventa definitivo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali) al Barcellona il centrocampista offensivo brasiliano Matheus Pereira, anche lui valutato circa 8 milioni di euro, con il prezzo del suo cartellino pagabile in due esercizi.

Uno scambio che evidentemente accontenta entrambi le società che vanno a rafforzare le loro rispettive squadre B.

Punta atipica, Alejandro Marques sarà molto utile alla Juventus under 23 di Fabio Pecchia per cercare di raggiungere i play off di Serie C.

Juventus, ufficializzato l'acquisto di Alejandro Marques dal Barcellona

Ennesimo acquisto per il futuro della Juventus: dopo aver ufficializzato ad inizio gennaio i giovani Matias Soulé, Yannick Cotter e Jean Claude Ntenda, è insomma arrivata la conferma della società bianconera in merito all'arrivo della punta spagnola Alejandro Marques.

Nazionale spagnolo Under 19, il giocatore è una punta atipica rispetto ai tradizionali centravanti spagnoli, in quanto dotato di un ottimo fisico (è alto 190 cm) ed ha un buon senso del goal. Secondo alcuni addetti ai lavori, dovrebbe migliorare in aggressività per fare il definitivo salto di qualità, ma ha tutto per imporsi a livelli importanti. La Juventus spera di aver fatto un buon investimento, di certo il campionato di Serie C sarà fondamentale per la crescita tecnica e tattica di Marques.

Non è la prima volta che la Juventus attinge al vivaio del Barcellona. Ricordiamo infatti l'acquisto della dirigenza bianconera nel 2018 della punta spagnola Pablo Moreno. Il classe 2002 attualmente è uno dei protagonisti della Juventus Primavera allenata da Lamberto Zauli ed è stato decisivo per la qualificazione della Primavera agli ottavi di finale della Youth League, la Champions League dei giovani.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, Marques sarà un importante innesto per la Juventus Under 23 di Fabio Pecchia. Oltre allo spagnolo potrebbe arrivare un altro rinforzo per la squadra che gioca nel campionato di Serie C.

Secondo le ultime indiscrezioni, Juventus e Hellas Verona sarebbero molto vicine al passaggio del terzino sinistro Wesley a Torino. Il laterale brasiliano aveva firmato la scorsa estate un contratto con la società gialloblù fino al 2021, dopo che i bianconeri lo avevano portato in Italia a parametro zero, terminata la sua esperienza nel settore giovanile del Flamengo.

Adesso il classe 2000 dovrebbe tornare in bianconero.