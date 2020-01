Ieri sera, poco prima dell'ora di cena, la Juventus ha fatto il suo arrivo a Napoli. La squadra si è diretta subito in ritiro, dove rimarrà fino alle ore 19 di oggi, quando si dirigerà alla stadio San Paolo.

Per la gara odierna, la Juventus dovrebbe tornare al 4-3-1-2 e Maurizio Sarri, rispetto alla sfida di Coppa Italia contro la Roma, dovrebbe fare alcuni cambi di formazione. Una di queste novità riguarderà la difesa, dove ci sarà il ritorno di Matthijs De Ligt. L'olandese si riprenderà il proprio posto al centro della retroguardia juventina e agirà al fianco di Leonardo Bonucci.

Per il resto c'è ancora qualche piccolo dubbio che verrà risolto solo in giornata.

La Juventus ha ancora qualche dubbio di formazione

Per la Juventus sarà una giornata da dedicare alla preparazione della gara contro il Napoli. I bianconeri, stamani, hanno svolto il classico risveglio muscolare e a seguire i giocatori hanno pranzato. Dopo aver mangiato i calciatori si chiuderanno all'interno delle loro stanza d'albergo per riposare e la sveglia è fissata per le 17, quando sarà in programma la merenda.

La Juventus farà la riunione tecnica solo dopo le 18:30 e Maurizio Sarri darà la formazione ai suoi ragazzi a ridosso della partenza per lo stadio. In casa bianconera resta ancora qualche dubbio che riguarda in modo particolare il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo le certezze sono Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic, mentre il terzo posto sarà occupato da uno fra Adrien Rabiot e Blaise Matuidi.

Il ballottaggio fra i due francesi è piuttosto serrato e alla fine potrebbe spuntarla il numero 25. In attacco, invece, resta da capire chi giocherà al fianco di Cristiano Ronaldo. Al momento il favorito sembra essere Paulo Dybala.

La Juventus dovrebbe schierare Ramsey come trequartista

In attacco, dunque, si va verso il ritorno di Paulo Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo. Alle loro spalle, invece, dovrebbe esserci il ritorno di Aaron Ramsey.

Il gallese in Coppa Italia aveva riposato mentre stasera, salvo clamorose sorprese, riprenderà il suo posto da titolare. Douglas Costa dovrebbe invece partire dalla panchina. A completare l'undici bianconero ci saranno Juan Cuadrado e Alex Sandro. Loro due sono gli unici due terzini a disposizione di Maurizio Sarri, visto che Danilo e De Sciglio sono infortunati. Quest'ultimo, inoltre, è al centro di alcune voci di mercato e sembra ad un passo dall'addio alla Juventus. De Sciglio dovrebbe approdare al Paris Saint-Germain in cambio di Layvin Kurzawa. Questo scambio sembra ben avviato e chissà che nelle prossime ore non possa arrivare la fumata bianca.

Kurzawa, ieri, non è stato convocato da Tuchel e l'allenatore ha confermato che il giocatore potrebbe lasciare Parigi per approdare a Torino proprio in cambio di De Sciglio.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

La Juventus festeggia il compleanno di Alex Sandro

Quella di oggi è una giornata speciale per Alex Sandro. Il brasiliano, infatti, compie gli anni e sta festeggiando i suoi 29 anni in compagnia dei compagni di squadra. Alex Sandro è uno dei 'senatori' della Juventus e veste la maglia bianconera dall'estate del 2016.

Stasera, il numero 12 juventino sarà certamente titolare vista l'assenza dei vari Danilo e De Sciglio.

La Juventus, tramite i suoi canali social, ha voluto festeggiare il compleanno del brasiliano, condividendo dei video che ritraggono le migliori giocate dell'esterno carioca.