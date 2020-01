L'Inter è sicuramente la società più attiva sul mercato in questa sessione invernale. I nerazzurri hanno già ufficializzato gli acquisti di Moses e Ashley Young e sono vicini a chiudere altri due colpi, Christian Eriksen e Olivier Giroud.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, però, sta lavorando anche già in vista della prossima stagione. Il dirigente nerazzurro, infatti, vuole anticipare la concorrenza e con Antonio Conte avrebbe cominciato ad intavolare alcune trattative per rinforzare la rosa.

Si è discusso nei giorni scorsi dell'obiettivo Castrovilli in mezzo al campo, ma il club meneghino sta lavorando anche per rinforzare il reparto arretrato. In questo senso un obiettivo importante sembrerebbe essere il difensore del Torino, Armando Izzo.

L'Inter punterebbe Izzo

Uno degli obiettivi importanti dell'Inter per la prossima estate potrebbe essere Armando Izzo. Il centrale è sempre tra i migliori in campo tra le fila dei granata, anche quando il Toro non riesce a portare i tre punti a casa.

Il giocatore, inoltre, rappresenterebbe il profilo perfetto per la squadra allenata da Antonio Conte. All'interno della rosa nerazzurra, infatti, manca un difensore con quelle caratteristiche, un elemento in grado di giocare sul centro-destra bravo in anticipo ma anche nel rifinire l'azione.

Izzo, tra l'altro, è abituato a giocare nel 3-5-2, essendo lo stesso modulo adottato dal tecnico del Torino, Walter Mazzarri.

L'allenatore toscano lo ritiene unico indispensabile nel pacchetto arretrato avendo giocato tutte le venti partite disputate dal Toro in questo campionato. Annata, però, al di sotto delle aspettative fino a questo momento quella disputata dal club di Urbano Cairo. La mancata qualificazione in Europa League potrebbe, dunque, portare ad un sacrificio importante sul mercato, con lo stesso Izzo che potrebbe chiedere la cessione per calcare palcoscenici migliori.

La possibile trattativa

Inter che avrebbe cominciato a muovere i primi passi per arrivare ad Armando Izzo. I nerazzurri, infatti, avrebbero avuto un incontro esplorativo con il suo agente, Mino Raiola. La valutazione del Torino è comunque importante, dato che già la scorsa estate i granata avevano rifiutato una proposta superiore ai venticinque milioni di euro arrivata dalla Roma.

Senza la qualificazione in Europa League, però, il patron Urbano Cairo potrebbe anche sedersi a trattare per offerte a partire dai trenta milioni di euro. Non è escluso che le due società possano discutere anche dell'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico.

In questo senso, occhio alla posizione di Roberto Gagliardini, che con l'arrivo di Eriksen e, probabilmente, di un altro top la prossima estate, vedrebbe restringersi ulteriormente gli spazi tra le fila dell'Inter. L'ex Atalanta piace a Mazzarri e potrebbe adattarsi bene nel centrocampo granata.