Il campionato di Serie B fermo per la sosta invernale e come ogni anno a farla da padrona in queste giornate è il mercato di riparazione, fase utile per le società per apportare i giusti correttivi alle rispettive rose e concedere ai tecnici elementi validi per affrontare al meglio il girone di ritorno. In attesa di tornare in campo nella giornata del 5 e 6 gennaio i club cadetti posso avviare la fase di contrattazione e deposito dei contratti presso gli uffici federali. Tra possibili arrivi e probabili partenze sono molti i nomi accostati in modo più o meno veritiero alle varie formazioni.

In Serie B una delle squadre che potrebbe attingere al mercato potrebbe essere il Crotone, squadra falcidiata dagli infortuni nella prima parte del campionato.

Crotone, interesse per Tutino

Uno dei reperti nei quali potrebbe intervenire il diesse crotonese Beppe Ursino è l'attacco. Per diversi mesi il tecnico Giovanni Stroppa ha dovuto attendere gli infortunati Maxi Lopez e Andrea Nalini, potendo contare su poche alternative. Per avere maggiore scelta gli "squali" potrebbero regalarsi dunque un nuovo realizzatore.

Secondo le ultime indiscrezioni ad interessare sarebbe il giovane Gennaro Tutino, calciatore che attualmente sta trovando poco spazio all'Hellas Verona dove è riuscito a collezionare solamente sette presenze, dopo due grandi stagioni tra Serie C e Serie B con la maglia del Cosenza. Per lui ci sarebbe anche l'interesse di club di alta classifica come Pordenone e l'Ascoli, mentre alla finestra rimane il Cosenza, che accoglierebbe volentieri uno dei calciatori che meglio hanno rappresentato i colori silani negli scorsi anni.

Difesa da puntellare

Uno dei dati che è emerso in modo incontrovertibile al termine di un appassionante girone di andata in casa Crotone è la quantità eccessiva di reti subite soprattutto nei finali di gara. Ad esclusione dell'ultima partita vittoriosa contro il Trapani all'Ezio Scida (3-0), i rossoblu hanno subito almeno una rete per ben dodici gare consecutive.

Per questo motivo la società potrebbe propendere per inserire in rosa un nuovo rinforzo. Un nome che circolava come Matias Silvestre, svincolato, potrebbe dunque tornare di moda nelle prossime ore. Sull'argentino c'è però forte la concorrenza da parte del Benevento, che deve sostituire l'infortunato Alessandro Tuia, il quale ne avrà fino al termine della stagione.

Il mercato dunque potrebbe entrare ben presto nel vivo, con i vari club pronti a concludere alcune trattative prima del ritorno in campo. Alla ripresa ad attendere il Crotone ci sarà il posticipo della prima giornata di ritorno in programma lunedì 20 gennaio alle 21:00 per il "derby" in casa del Cosenza.