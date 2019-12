Nella diciassettesima giornata di Serie B, all'Ezio Scida, il Crotone di Giovanni Stroppa ha battuto per 2-1 il fanalino di coda Livorno, formazione che non sembra avere trovato migliorie dal recente cambio di guida tecnica. Per il Crotone, a due gare dalla fine del girone di andata, arriva quindi una boccata di ossigeno, tre punti che risollevano una classifica che rimane buona ma non entusiasmante.

Ad attendere ora i rossoblù ci saranno le sfida di Frosinone, in programma il 26 dicembre e poi l'ultima del girone in casa contro il Trapani il 29 dicembre, prima della pausa invernale e dell'inizio ufficiale del mercato di riparazione.

Crotone, Vido idea per il Bari

Arrivato come grande acquisto dell'estate al Crotone, l'attaccante Luca Vido potrebbe diventare in breve tempo un uomo mercato. Il calciatore, reduce nella passata stagione dall'esperienza al Perugia, formazione con la quale ha siglato 12 reti, potrebbe diventare un potenziale rinforzo per il Bari in Serie C. Con poche presenze in rossoblù e ancora nessuna rete realizzata in terra di Calabria Luca Vido non sembra di certo entusiasmare l'ambiente crotonese. Allo stato attuale non esisterebbe una trattativa per un suo trasferimento in un'altra formazione, ma tutto potrebbe cambiare ad inizio anno in caso di offerte importanti.

In avanti il Crotone potrebbe fare qualche movimento, anche alla luce delle assenze di prolungate di Andrea Nalini e Maxi Lopez, apparsi troppi fragili per potere dare un contributo determinante alla causa. Anche negli altri reparti potrebbero registrarsi partenze ed arrivi, con operazioni mirate a migliorare e completare la rosa in vista del girone di ritorno.

Tempo di valutazioni

La società crotonese avrebbe iniziato nelle ultime settimane ad effettuare le proprie valutazioni, in modo da non farsi trovare impreparata all'inizio della fase di contrattazioni. Sarebbero da escludere grandi acquisti, molto probabilmente ad essere sposata sarà la linea seguita nella passata stagione, quindi con l'innesto di calciatori motivati che possano andare a soddisfare per caratteristiche le richieste dell'allenatore.

Fra i calciatori che potrebbero salutare ci potrebbero essere gli esterni Jeremy Petris, ormai fuori rosa, e l'opposto di reparto Jean Lambert Evans. Entrambe non sembrano rientrare più nel progetto crotonese.

In entrata nei giorni scorsi sono stati rilanciati diversi profili, tutti però in attesa di conferme. Un nome che potrebbe piacere è quello di Gennaro Tutino, calciatore in passato al Cosenza e ora in prestito all'Hellas Verona, formazione con la quale però non sembra trovare il giusto spazio in Serie A.