Giovedì 6 gennaio 2020 alle ore 15:00 ci sarà il match tra Milan e Sampdoria, valido per il 18° turno di Serie A. Entrambe le squadre sono alla ricerca di riscatto, infatti nell'ultima giornata di campionato i rossoneri hanno subito una clamorosa quanto imponente sconfitta in trasferta ad opera dell'Atalanta per 5-0. Per la Sampdoria, invece, la sconfitta c'è stata ugualmente, ma meno imponente e più 'prevedibile', 1-2 in casa contro la Juventus.

I rossoneri hanno 21 punti, che significano undicesima posizione in classifica, ad otto lunghezze dalla zona 'Europa League' ed a ben quattordici punti da un piazzamento in Champions League.

Mentre la Samp di Ranieri si trova in 17ma posizione con 15 punti, uno in più della zona retrocessione.

Milan, probabile convocazione per Ibra in panca o tribuna

Mister Pioli, dopo la cocente sconfitta con i bergamaschi, sa che questa partita potrebbe essere il crocevia per il proprio proseguo in panchina, quindi è probabile che opti per un offensivo 4-3-3 in questo importante e delicato incontro.

In porta andrà Gigio Donnarumma, con davanti il quartetto difensivo composto da Hernandez e Conti come terzini e la coppia Musacchio-Romagnoli al centro.

Cerniera di centrocampo formata presumibilmente da Bennacer e Bonaventura con accanto uno tra Kessiè, Krunic o Paquetà, con l'ivoriano avanti per una maglia. Sembrano esserci pochi dubbi per il tridente offensivo: Suso e Calhanoglu supporteranno Piatek, leggermente favorito sul giovane Leao. Mentre il tanto atteso Ibrahimovic sarà convocato ma, viste le precarie condizioni fisiche, è probabile che il suo nuovo debutto rossonero sia rimandato.

Sampdoria, ballottaggi Murru-Augello come terzino sinistro ed Ekdal-Vieira a centrocampo

Claudio Ranieri dovrà fare i conti con la squalifica di Caprari e gli infortuni di Bertolacci, Ferrari e Barreto. Sarà probabile che scelga nuovamente il 4-3-1-2 per questa insidiosa partita fuori dalle mura amiche. Tra i pali Audero avrà davanti una difesa formata da Murillo-Colley al centro con Depaoli a destra ed uno tra Murru e Augello per il ruolo di terzino sinistro, col difensore sardo che sembra avanti nelle gerarchie.

A centrocampo Ekdal e Vieira saranno in ballottaggio per il ruolo centrale, con lo svedese favorito per una maglia, assieme a Linetty e Jankto che agiranno ai lati. Pochi dubbi ci dovrebbero essere nel reparto offensivo dove Ramirez agirà alle spalle del tandem Gabbiadini-Quagliarella.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria:

Milan (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessiè (Krunic, Paquetà), Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, De Paoli, Colley, Murillo, Murru (Augello), Ekdal (Vieira), Linetty, Jankto, Ramirez, Gabbiadini, Quagliarella.