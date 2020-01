Ieri, la Juventus ha cominciato il 2020 nel migliore dei modi. I bianconeri hanno battuto per 4-0 il Cagliari e per la prima volta in stagione hanno ottenuto un punteggio piuttosto largo, a testimonianza del fatto che la squadra sta iniziando ad assimilare il gioco di Maurizio Sarri. La Juventus, contro il Cagliari, ha dominato per 90 minuti, anche se nel primo tempo faceva un po' fatica ad arrivare al tiro in porta. Nella seconda frazione di gioco, però, la squadra ha saputo capitalizzare le occasioni e grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo e di Gonzalo Higuain è riuscita ad ottenere i tre punti.

Ma al termine della partita chi frequenta i social non ha potuto fare a meno di notare una piccola nota stonata. Infatti, i tifosi juventini, su Twitter, hanno notato uno strano post di Gustavo Dybala, fratello di Paulo. Infatti, il fratello della Joya ha scritto: "Sono stanco di questo signore!". Il tweet di Gustavo Dybala era in spagnolo ed è stato condiviso alle 16:41, ovvero qualche minuto dopo la sostituzione di suo fratello Paulo con Gonzalo Higuain. Dunque in molti hanno pensato che questo messaggio fosse indirizzato a Maurizio Sarri.

Sarri ha rivitalizzato Dybala

In questi mesi, Maurizio Sarri ha lavorato molto per cambiare l'atteggiamento tattico della Juve e uno dei suoi principali meriti è senza dubbio quello di aver rivitalizzato Paulo Dybala. Con il tecnico toscano il numero 10 juventino è tornato ad altissimi livelli sfoderando prestazioni davvero incredibili. Dybala segna, fa assist e gioca per la squadra. Poi certo, la rosa della Juve, è ampia e perciò ci sta che qualche volta anche la Joya possa partire dalla panchina. Per questo motivo, ieri, ha fatto molto scalpore il tweet di Gustavo Dybala fratello del numero 10 juventino che si diceva stanco di questo signore. In molti credono che questo messaggio fosse indirizzato a Maurizio Sarri e perciò i tifosi della Juve si domandano ma perché prendersela con l'allenatore?

Forse Gustavo Dybala non avrà gradito il cambio di Paulo con Gonzalo Higuain, ma se davvero questo tweet fosse indirizzato al tecnico sarebbe uno sfogo un po' fuori luogo. Infatti, Maurizio Sarri preferisce quasi sempre Dybala a Higuain e nelle partite importanti difficilmente rinuncia alla Joya.

Inoltre, la Juve ha una rosa ampia e ci sono giocatori come Emre Can o Federico Bernardeschi che giocano di meno e nessuno dei loro parenti si lamenta. Perciò forse, il fratello di Paulo Dybala avrebbe potuto evitare di postare un messaggio così criptico che ha causato solo polemiche, polemiche che potevano essere tranquillamente evitate. Ma purtroppo non è la prima volta che il fratello del numero 10 juventino si lascia andare a questi sfoghi.

Dybala e compagni si godono un giorno di riposo

Mentre i tifosi juventini dibattono ancora sul tweet di Gustavo Dybala, la squadra, quest'oggi, gode di un giorno di meritato riposo.

Infatti, la Juventus riprenderà ad allenarsi mercoledì pomeriggio. Dybala e compagni da domani inizieranno a mettere nel mirino la gara contro la Roma.