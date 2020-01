La Juventus, in questa sessione invernale di mercato, ha messo a segno un grande colpo in prospettiva. Infatti, i bianconeri sono riusciti ad assicurarsi Dejan Kulusevski. Paratici ha trovato l'accordo con l'Atalanta sulla base di 35 milioni di euro più 9 di bonus. Il ragazzo classe 2000 resterà in prestito al Parma fino a fine stagione. Adesso però, la Juventus non dovrebbe più fare altre operazioni di mercato come ha rivelato lo stesso Fabio Paratici: "Per noi il mercato di gennaio termina qui", ha dichiarato il Chief Football Officer della Juve.

Questa dichiarazione di Fabio Paratici ha fatto molto felice Maurizio Sarri che ha spiegato che offrirà una cena al suo direttore che, con queste sue parole, gli eviterà di rispondere alle classiche domande di mercato.

Parla Paratici

Qualche giorno fa, la Juventus si è assicurata Dejan Kulusevski. Il giocatore classe 2000 è stato a Torino per sostenere le visite mediche con i bianconeri e per siglare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Ma il giocatore fino a giugno non vestirà la maglia della Juve, come ha confermato le stesso Fabio Paratici.

Il dirigente juventino, però, ci ha tenuto a precisare che ai bianconeri sarebbe piaciuto inserire Dejan Kulusevski già in questa sessione di mercato: "Ci sarebbe piaciuto sì ma i patti erano chiari sin dall'inizio della trattativa", ha dichiarato Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente bianconero ha poi espresso la sua soddisfazione per aver portato a termine l'operazione per Kulusevski: "Per noi è un giocatore importante per la costruzione della Juve del futuro e noi siamo molto contenti di questa operazione".

Can e Rabiot restano

Fabio Paratici, nel suo intervento ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del mercato in entrata della Juventus ma anche di quello in uscita. In questi giorni si parla molto del futuro di Emre Can e di una sua possibile partenza. Ma il dirigente della Juve ha di fatto ribadito che il tedesco resterà a Torino: "Rimarrà con noi, è un giocatore molto importante", ha dichiarato Fabio Paratici che poi ha sottolineato che Emre Can è un centrocampista di grande livello e che è molto ambito da diversi club, ma la società bianconera crede in lui e lo ritiene al centro del suo progetto.

Dunque Emre Can resterà alla Juve almeno fino a giugno.

Nelle ultime settimane, però, si è parlato molto anche di un altro centrocampista juventino ovvero Adrien Rabiot. Fabio Paratici, nel corso del suo intervento, ha fatto chiarezza pure sul futuro del francese: "È una sicurezza, non è un dubbio". Inoltre, il dirigente juventino ci ha tenuto a sottolineare che Adrien Rabiot è arrivato a Torino dopo 8 mesi di inattività e perciò era più che normale che dovesse ristabilirsi dal punto di vista fisico e inoltre deve adattarsi ad un nuovo paese, dunque era logico che all'inizio pagasse un po' questi fattori. Perciò Paratici è più che tranquillo sul futuro rendimento di Rabiot: "Siamo sempre stati tranquilli e convinti che sia un giocatore importante".