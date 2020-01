La Juventus, oggi, ha iniziato il suo 2020 nel migliore dei modi battendo il Cagliari per 4-0. I bianconeri hanno giocato un ottimo calcio e sono stati trascinati dalle reti di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

In particolare CR7 ha segnato una tripletta e a fine gara ha espresso tutta la sua gioia per il bel risultato ottenuto dalla Juve: "La cosa più importante è la squadra, la squadra ha giocato molto bene", ha dichiarato Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky Sport. Il portoghese ha Iniziato l'anno in Serie A esattamente come lo aveva finito, ovvero segnando.

Il fenomeno di Madeira in campionato segna consecutivamente da cinque partite nelle quali ha siglato sette reti. I numeri di Cristiano Ronaldo sono pazzeschi e la sua grande continuità fa ovviamente sprizzare di gioia i tifosi juventini.

CR7 felice per i gol

Cristiano Ronaldo è stato il grande protagonista della vittoria che la Juventus ha ottenuto contro il Cagliari. CR7 con la sua tripletta ha consentito ai bianconeri di ottenere tre punti davvero preziosissimi, ai suoi gol si aggiunta anche la marcatura del Pipita Higuain per fissare il punteggio sul 4-0.

Quest'oggi la Vecchia Signora è apparsa piuttosto in forma e ha dimostrato di essersi lasciata alle spalle la delusione per la sconfitta in Supercoppa. Al termine della gara contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo si è detto soddisfatto per la prestazione fornita dalla sua squadra: "Stiamo migliorando partita dopo partita, non solo la difesa ma anche l’attacco e il centrocampo”, aggiungendo poi che la Juve deve migliorare in tutti gli aspetti e non soltanto in uno.

Dunque, nelle prossime settimane, la squadra lavorerà per rendere ancora meglio. Inoltre, Ronaldo ha sottolineato che, oggi, era importante vincere per mettere pressione all'Inter. Il fenomeno di Madeira ha anche spiegato di essere felice per i gol, ma che la cosa che contava era che la squadra ottenesse i tre punti. Infine, l'attaccante juventino si è soffermato sulla gara tra Napoli e Inter, dicendo di sperare che i nerazzurri perdano: "Sarebbe ovviamente la cosa migliore per noi.

Però dobbiamo stare tranquilli e pensare a fare il nostro".

Iniziato al meglio il 2020

Al termine della partita contro il Cagliari, non sono arrivate solo le parole di Cristiano Ronaldo, infatti, anche altri giocatori hanno commentato la prestazione della Juventus.

In particolare il capitano bianconero, Leonardo Bonucci, con un post su Instagram, ha spiegato che l'anno nuovo è iniziato sicuramente nel migliore dei modi. Anche Miralem Pjanic si è detto felice: "Ricominciamo dalla gioia di una vittoria in casa. Abbiamo un sacco di buoni propositi per il nuovo anno".