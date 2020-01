Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Douglas Costa, giocatore che ha avuto numerosi problemi in questi ultimi mesi in bianconero. Il calciatore brasiliano nutre della stima di Maurizio Sarri, ma ha subito vari infortuni in questo inizio di stagione.

Stando alle ultime notizie, inoltre, su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Paris Saint Germain. Il direttore sportivo del club francese, Leonardo, sarebbe un suo grande estimatore e potrebbe mettere sul piatto un'importante offerta alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Nella sfida contro il Cagliari l'esterno offensivo brasiliano è partito dalla panchina, per poi entrare negli ultimi dieci minuti di partita. Douglas Costa ha subito lasciato il segno, offrendo a Cristiano Ronaldo l'assist per la sua terza rete contro i sardi. Il calciatore sudamericano sta ancora cercando la migliore condizione dopo gli infortuni muscolari patiti ad inizio stagione, che ne stanno fortemente condizionando il rendimento.

Mercato Juventus, possibile assalto estivo del Paris Saint Germain a Douglas Costa

Finora Douglas Costa ha collezionato undici presenze in stagione e potrebbe rivelarsi un fattore decisivo soprattutto nella fase finale della Champions League, primo obiettivo della Juventus. Maurizio Sarri lo aveva promosso titolare ad inizio stagione, al fianco di Higuain e Cristiano Ronaldo e sembra essere intenzionato a puntare di nuovo su di lui. La seconda parte di stagione sarà decisiva per il futuro del calciatore brasiliano, che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Douglas Costa, giocatore molto stimato anche dalla dirigenza qatariota. In ogni caso, la Juventus non ha alcuna intenzione di fare sconti per il talentuoso esterno offensivo brasiliano, che viene valutato non meno di cinquanta milioni di euro.

A giugno non si esclude un assalto del club parigino, che potrebbe vendere alcuni dei suoi gioielli, come per esempio Angel Di Maria.

Intanto, il Manchester United ha messo nel mirino Emre Can. Il centrocampista della nazionale tedesca sarebbe stato osservato da alcuni emissari dei Red Devils durante il match che la Juventus ha disputato contro il Cagliari. L'ex giocatore del Liverpool viene considerato l'elemento ideale dallo United per rinforzare il proprio reparto mediano, che ha mostrato numerose lacune in questa prima parte della stagione, considerata l'assenza di Paul Pogba.