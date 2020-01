L'Inter si sta muovendo sul mercato di gennaio per cercare di puntellare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Nella prima parte, infatti, la squadra nerazzurra ha denotato delle carenze legate ai tanti infortuni che hanno colpito in particolar modo il centrocampo. Per questo motivo un centrocampista sarà la priorità per Giuseppe Marotta e negli ultimi giorni starebbe prendendo sempre più quota l'ipotesi Christian Eriksen nonostante sia sempre caldo il nome di Arturo Vidal. Il centrocampista danese è in scadenza di contratto con il Tottenham ma potrebbe anticipare il suo addio di qualche mese.

Secondo Sport Mediaset il calciatore sarebbe rimasto colpito dall'interesse del club nerazzurro.

Eriksen avrebbe lanciato segnali incoraggianti al club nerazzurro

L'Inter starebbe seguendo con grande interesse la pista che porta a Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha il contratto in scadenza a giugno con il Tottenham e sembrava destinato a dire addio solo una volta liberatosi a parametro zero. I nerazzurri, però, avrebbero accelerato i tempi cercando di portare il giocatore a Milano qualche mese prima, anticipando la concorrenza dei top club europei, su tutti il Paris Saint Germain, il Manchester United e il Real Madrid.

Il classe 1992 sarebbe rimasto colpito dal forte interesse dell'Inter e il fatto di aver trovato poco spazio in questa prima parte della stagione con la maglia degli Spurs potrebbe accelerare il buon esito della trattativa. Sono diciassette le presenze in Premier League, di cui gran parte cominciando le gare dalla panchina, impreziosite da due reti. Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, ha provato a convincerlo a tornare sui suoi passi e firmare il rinnovo ma senza riuscirci. Lo Special One ha dichiarato recentemente di conoscere anche quale sarà il suo futuro senza però entrare nello specifico.

La proposta dell'Inter

Inter che avrebbe fatto una proposta molto importante all'entourage di Christian Eriksen. Anche per il Tottenham sarebbe pronto un ricco indennizzo da venti milioni di euro, cifra comunque alta per un giocatore che andrà in scadenza di contratto tra qualche mese e sarà libero a parametro zero.

Al centrocampista danese, invece, sarebbe stata fatta un'offerta simile a quella che ha convinto Antonio Conte e Romelu Lukaku a sposare il progetto nerazzurro. Quinquennale fino a giugno 2025 a quasi dieci milioni di euro a stagione, bonus compresi. Inoltre per l'agente sarebbe pronta anche una ricca commissione che potrebbe sfiorare i dieci milioni di euro. L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, è al lavoro per chiudere uno dei colpi più importanti degli ultimi anni. L'arrivo di Eriksen escluderebbe quello di Arturo Vidal, partito dalla panchina ma comunque a segno ieri in Espanyol-Barcellona.