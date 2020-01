Dopo alcune giornate di riflessione è pronto ad entrare nel vivo il mercato di riparazione in Serie B. Il torneo, che sta scontando in questi giorni la pausa invernale, vive di interesse attorno alle trattative tra società. Uno dei club che potrebbe ben presto operare in entrata e in uscita è il Crotone, squadra collocata al terzo posto della classifica generale ad una manciata di punti dalla promozione diretta. L'idea della società rossoblu sembrerebbe ruotare attorno alla necessità di concedere rinforzi al tecnico Giovanni Stroppa sopratutto nel reparto avanzato.

Poche le reti realizzate degli attaccanti, nove giunte grazie a Simy e solamente una nell'ultima giornata con Messias.

Asencio, sfida tra Cremonese e Crotone

Già accostato al Crotone nell'ultima finestra di mercato estivo, l'attaccante spagnolo Raúl Asencio, in uscita dal Pisa, avrebbe destato nuovamente gli interessi della squadra rossoblu. Poco spazio in Toscana, senza aver lasciato il segno in questa prima parte di stagione che vede comunque il club neopromosso in una buona posizione in classifica.

Il Genoa sarebbe dunque pronto a riaccoglierlo prima di girarlo nuovamente in prestito, in un altro club della Serie B. Forte in queste ore sarebbe il corteggiamento da parte della Cremonese, che ha necessità di ridisegnare la squadra dopo il poco prolifico mercato estivo ma, di pari passo, si sarebbe fatto sotto anche il Crotone. Secondo le recenti indiscrezioni di mercato, i rossoblu avrebbero effettuato un primo sondaggio per comprendere i requisiti dell'operazione, non esisterebbe però allo stato attuale una vera e propria trattativa. Raúl Asencio in passato si è ben comportato con le maglie prima dell'Avellino e dopo de Benevento, prima di decidere in estate di accettare l'offerta del Pisa, avventura che ora sembra essere giunta al capolinea.

Asencio-Vido, incrocio di mercato

L'incrocio di mercato tra Crotone e Cremonese sarebbe inoltre ravvivato dall'interesse più o meno reale del club grigiorosso nei confronti dell'attaccante rossoblu Luca Vido, arrivato in estate in prestito dall'Atalanta.

L'ex goleador del Perugia che non è riuscito ancora ad andare a segno in terra di Calabria risulta uno dei punti fermi del reparto avanzato del Crotone e difficilmente si muoverà in questa finestra di contrattazioni invernali. Su di lui, inoltre, è stato registrato nei giorni scorsi anche l'interesse da parte del Pescara alla ricerca di rinforzi in attacco, ma allo stato attuale il calciatore sembra non essere destinato a muoversi da Crotone. Diversa situazione invece per Andrea Nalini per il quale la società ha aperto ad un'eventuale cessione solamente in caso di destinazione gradita all'attaccante ed offerta congrua al suo valore.