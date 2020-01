L'Inter è al lavoro per perfezionare la rosa in questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri devono colmare alcune lacune mostrate nella prima parte della stagione anche a causa di alcuni infortuni. La priorità resta il centrocampista, con Arturo Vidal e Christian Eriksen i nomi in cima alla lista degli obiettivi, ma il club vorrebbe riuscire a trovare anche un esterno sinistro da regalare al proprio allenatore, Antonio Conte. Esigenza legata anche al fatto che Kwadwo Asamoah nelle ultime settimane sia stato costretto al forfait per un problema al ginocchio.

L'ultima idea risponderebbe al nome di Leonardo Spinazzola, esterno sinistro della Roma.

L'Inter pensa a Spinazzola

L'Inter è alla ricerca di un esterno mancino a causa dei problemi fisici accusati da Kwadwo Asamoah nelle ultime settimane. Si è parlato molto di Marcos Alonso e Emerson Palmieri, ma il Chelsea avrebbe sparato alto, chiedendo più di trenta milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva soprattutto per l'esterno spagnolo, ai margini del progetto tattico di Frank Lampard nelle ultime settimane.

Per questo motivo i nerazzurri stanno valutando le possibili alternative e il primo nome sarebbe quello di Leonardo Spinazzola. Quest'ultimo è arrivato alla Roma nell'ambito di uno scambio con Luca Pellegrini che ha generato delle plusvalenze importanti per entrambe le società. Il giocatore ha sempre offerto prestazioni al di sopra della sufficienza quando è stato chiamato in causa dal tecnico Fonseca. Nella Capitale, però, non ha il posto da titolare garantito visto che a sinistra è chiuso da Kolarov, mentre a destra si gioca il posto con Florenzi e Santon, comunque da adattato essendo un calciatore di piede mancino. Proprio per questo motivo l'Inter avrebbe messo nel mirino l'ex Juve, che sarebbe perfetto nel 3-5-2 di Antonio Conte. E' con quel modulo, all'Atalanta, che l'esterno classe 1993 ha dato il meglio di sé, venendo poi acquistato dal club bianconero.

L'offerta dell'Inter

Inter che avrebbe già bussato alle porte della Roma per chiedere informazioni su Leonardo Spinazzola. I nerazzurri sarebbero pronti ad intavolare uno scambio che vedrebbe sbarcare nella Capitale Matteo Politano, che non sembra rientrare nei piani del tecnico, Antonio Conte. Capitolini che al momento avrebbe declinato la proposta a causa della mancanza di spazio in avanti. I giallorossi, infatti, vogliono prima piazzare la cessione di Cengiz Under, dopodiché potrebbero essere interessati all'attaccante nerazzurro. Il club meneghino, intanto, si è portato avanti mostrando il proprio interesse per l'ex esterno di Juventus e Atalanta.