Uno dei nomi che potrebbe infiammare questa o la prossima sessione di Calciomercato è quello di Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha il contratto in scadenza a giugno e per questo motivo potrebbe lasciare il Tottenham a parametro zero. In questi ultimi giorni, però, si sta facendo sempre più strada l'ipotesi di una cessione a gennaio, che permetterebbe agli Spurs di raccogliere un piccolo tesoretto dalla sua partenza. Il club maggiormente interessato a lui sarebbe l'Inter, alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo.

Cessione che sarebbe stata avallata anche dallo stesso José Mourinho, tecnico del Tottenham, che nelle sue prime uscite ha schierato poche volte dal primo minuto il classe 1992.

Mourinho libera Eriksen

L'Inter sembra fare sul serio per Christian Eriksen. I nerazzurri vogliono anticipare l'assalto al centrocampista danese, consapevoli del fatto che arrivare a giugno vorrebbe dire dare vita ad un'asta con gli altri top club europei interessati, su tutti Paris Saint Germain, Real Madrid e Manchester United.

Il Tottenham, tra l'altro, non sembra intenzionato a fare muro su una partenza anticipata del giocatore. Anzi, gli Spurs premerebbero per la sua cessione in modo da monetizzare anziché perderlo a parametro zero.

L'ostacolo poteva essere dato dal tecnico del Tottenham, José Mourinho, arrivato da poco sulla panchina degli Spurs. Lo Special One ha provato a convincerlo a rinnovare ma senza successo e, anzi, recentemente ha dichiarato di conoscere il suo futuro ma di non volerlo rilevare. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'ex allenatore di Manchester United, Real Madrid e Inter avrebbe dato il via libero con sei parole chiare pronunciate nei confronti della dirigenza:

"Posso fare a meno di lui". E i numeri lo dimostrano, visto che Mou lo ha schierato soltanto tre volte nelle undici partite disputate sulla panchina degli Spurs.

Le cifre

Inter che è pronta a mettere sul piatto una cifra importante per convincere Christian Eriksen e il suo entourage a sposare il progetto nerazzurro. L'idea del club meneghino è quella di realizzare un'operazione simile a quella che ha portato all'acquisto di Romelu Lukaku. I nerazzurri, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio da quasi dieci milioni di euro a stagione, aiutati anche dal decreto crescita che ne limiterà la tassazione. Operazione possibile a bilancio anche per le possibili cessioni di Matteo Politano e Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. Spurs che sono pronti a trattare per un'offerta intorno ai venti milioni di euro, cifra che sarebbe ricavata proprio dalla partenza di almeno uno dei due attaccanti.