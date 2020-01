Sono giorni caldi in casa Inter e in casa Napoli sul fronte mercato. Le due società stanno discutendo in questi giorni del possibile trasferimento all'ombra del Vesuvio di Matteo Politano. Il giocatore prende tempo, visto che desidererebbe giocare con la maglia della Roma, con la quale ha già giocato nelle giovanili. Ci sarebbe già l'accordo tra i due club sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva da venticinque milioni di euro. Le due società, inoltre, avrebbero discusso di un altro giocatore che sembrerebbe alla fine di un ciclo.

Si tratta del centrocampista brasiliano Allan Marques, che salterà anche la sfida contro la Juventus.

Inter su Allan

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di Calciomercato è Allan Marques. Il centrocampista brasiliano è in rotta con l'ambiente e l'uscita dal campo di sabato scorso, non passando neanche dalla panchina al momento della sostituzione, non avrebbe fatto altro che alimentare i rumors su un suo addio anticipato. Il tecnico degli azzurri, Gennaro Gattuso, lo ha lasciato a casa ufficialmente per un affaticamento muscolare contro la Lazio.

L'ex Udinese, però, salterà anche il big match contro la Juventus, essendo volato in Brasile in queste ore per conoscere il suo terzogenito.

Su di lui in queste ore sarebbe piombata l'Inter, a caccia di rinforzi in mezzo al campo per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte e ridurre il gap dalla Juventus. Il brasiliano rappresenterebbe la mezzala perfetta per il tecnico nerazzurro. Allan, infatti, può fare la differenza sia in fase di interdizione che negli inserimenti da dietro.

Il brasiliano si alternerebbe con Nicolò Barella tra campionato e Europa League, in un gioco delle coppie che vedrebbe coinvolti nell'altro ruolo di mezzala Christian Eriksen e Stefano Sensi.

La trattativa

Inter e Napoli che avrebbero cominciato a discutere del futuro di Allan Marques nell'ambito dell'affare Politano. Gli azzurri, però, non si sono detti interessati al cartellino di Matìas Vecino, nonostante inizialmente si fosse paventato un possibile scambio alla pari.

I nerazzurri cercheranno di piazzare il centrocampista uruguaiano sul mercato e non mancano i club interessati, in particolar modo in Premier League (su tutti l'Everton). Con il tesoretto eventualmente ricavato, intorno ai venti milioni, si farà un tentativo per il centrocampista del Napoli, con l'aggiunta di altri venti milioni. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe fatto sapere all'Inter di essere disposto a trattare la cessione del brasiliano solo per offerte pari o superiori ai quaranta milioni di euro.