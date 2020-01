L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della sessione invernale di Calciomercato. I nerazzurri stanno lavorando per regalare al proprio tecnico, Antonio Conte, i rinforzi richiesti con particolare attenzione al reparto nevralgico. Il club meneghino, però, sta lavorando anche in uscita visto che non bisogna perdere di vista il bilancio. Una cessione che potrebbe finanziare il mercato in entrata è quello di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante è esploso in questa stagione con la maglia del Flamengo e, nonostante il club verdeoro stia facendo il possibile per trattenerlo, non mancano le società interessate in Europa, in particolare in Premier League.

Secondo il The Sun anche il Chelsea sarebbe interessato al brasiliano.

Chelsea su Gabigol

Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, pare abbia diversi estimatori in Inghilterra. In particolare l'attaccante brasiliano sembrerebbe essere nel mirino del Chelsea. I Blues sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato e il classe 1996 risponderebbe al tipo di calciatore richiesto dal tecnico, Frank Lampard, in grado di giocare sia da prima che da seconda punta, a supporto di Abraham.

Il Flamengo avrebbe già fatto una proposta tra i sedici e i diciotto milioni di euro a cui l'Inter non avrebbe risposto visto che la valutazione dell'ex Santos è ritenuta superiore, soprattutto dopo l'ultima stagione disputata.

Il giocatore, infatti, è stato decisivo per la conquista da parte dello stesso Flamengo sia del Brasilerao che della coppa Libertadores, vincendo in entrambi i casi la classifica capocannonieri. In campionato ha realizzato ben venticinque reti in ventinove partite mentre nella Champions League sudamericana ha segnato nove gol in dodici partite tra cui la doppietta decisiva in finale contro il River Plate.

La trattativa

Al momento non è ancora arrivata una proposta ufficiale dalla Premier League e dal Chelsea per Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. Solo un sondaggio da parte dei Blues e di un altro club inglese, il West Ham. Il club di Roman Abramovich, però, sembra avere qualcosa in più per riuscire a convincere l'Inter a privarsi dell'attaccante brasiliano. I londinesi, infatti, potrebbero offrire uno scambio alla pari con uno tra Marcos Alonso e Emerson Palmieri, valutati entrambi tra i venticinque e i trenta milioni di euro.

Un'operazione che permetterebbe ai due club di realizzare una plusvalenza importante. Hammers che, invece, potrebbero accontentare l'Inter e mettere sul piatto i venticinque milioni di euro richiesti al Flamengo nelle ultime settimane. Inoltre non è da escludere che nelle prossime ore il club brasiliano, preoccupato dai rumors che arrivano dall'Inghilterra, non provi a rilanciare con un'offerta economica in grado di far vacillare la società nerazzurra.