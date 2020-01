Terminata la pausa natalizia, è giunta l'ora di scendere in campo: le squadre di Serie C riprendono oggi il cammino verso il traguardo, sfidandosi negli incontri della seconda giornata di campionato.

Allo stadio Vito Simone Veneziani è di scena oggi 12 gennaio la gara Monopoli-Paganese: i pugliesi sono reduci dal k.o. interno con l'Avellino, rimediato nell'ultima giornata di andata disputatasi prima della sosta. In classifica i biancoverdi occupano il quarto posto a quota 37 punti, frutto di dodici successi, un pareggio e sei sconfitte.

Gli uomini di Scienza rappresentano ad ogni modo una vera e propria rivelazione del girone C.

Gli azzurrostellati allo stesso modo hanno chiuso il 2019 conuna sconfitta, rimediata all'Alfredo Viviani contro il Potenza: in classifica la formazione di Erra occupa una posizione di sicurezza con 24 punti racimolati, risultato di sei vittorie, altrettanti pareggi e sette sconfitte. Il sodalizio del presidente Trapani di questo passo può senza dubbio agguantare la salvezza con largo anticipo.

A dirigere l'incontro è stato designato il signor Alessandro Di Graci della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Nicola Mariottini della sezione di Arezzo e Salvatore Emilio Buonocore della sezione di Marsala.

Le probabili formazioni di Monopoli-Paganese

Il tecnico dei biancoverdi Giuseppe Scienza ritrova Donnarumma e Maestrelli, che rientrano dopo lo stop per infortunio. Rota squalificato, Ferrara dovrebbe essere il possibile sostituto. In attacco possibile tandem Jefferson-Fella, con Mariano che scalpita per un posto.

Gli azzurrostellati di mister Erra invece sono costretti a rinunciare a Schiavino e Guadagni, che hanno dato forfait per infortunio. In attacco dunque possibile chance per Musso

Monopoli (3-5-2): Antonino; Ferrara, De Franco, Maestrelli; Tazzer; Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Fella, Jefferson. All. Scienza

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Scarpa, Perri; Musso, Alberti. All. Erra

Tabellino

Monopoli: in attesa delle formazioni ufficiali

Paganese: in attesa delle formazioni ufficiali

Arbitro: Alessandro Di Graci della sezione di Como (Mariottini-Buonocore)

Marcatori:

Note: