Stasera Domenica 12 gennaio, alle ore 20:45, inizierà Roma-Juventus. Il match sarà il posticipo della domenica sera per la diciannovesima giornata di campionato. Per entrambe le squadre sarà una partita importantissima: la Roma ha infatti l'opportunità di staccare l'Atalanta (che ieri ha pareggiato a San Siro contro l'Inter), mentre la Juventus può, in caso di vittoria, andare da sola in testa alla classifica a +2 sui nerazzurri. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky e sarà diretto dall'arbitro Guida.

Le possibili scelte di Fonseca

La Roma di Paulo Fonseca vorrà rialzarsi dopo la brutta sconfitta della scorsa settimana contro il Torino; per farlo l'allenatore opta per un cambio di modulo: non più 4-2-3-1, ma bensì il 3-4-2-1. In porta Pau Lopez, mentre il tridente difensivo sarà composto da Smalling, Mancini e la novità Cetin (per lui sarebbe la sua terza partita da titolare in campionato). Sugli esterni di centrocampo agirà uno tra Florenzi e Perotti a destra e Kolarov a sinistra, mentre i centrali saranno Diawara e Veretout.

I due trequartisti saranno Zaniolo e Pellegrini, che dovranno supportare l'unica punta che sarà il bosniaco Dzeko.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Cetin, Smalling, Mancini, Florenzi (Perotti), Diawara, Veretout, Kolarov, Zaniolo, Pellegrini, Dzeko.

Ballottaggio Dybala-Higuain in casa Juve

Maurizio Sarri, invece, spererà in un'altra grande prestazione dopo la vittoria per 4 a 0 arrivata la scorsa settimana contro il Cagliari. Per farlo l'allenatore toscano si affida all'oramai suo consueto 4-3-1-2: in porta giocherà il polacco Szczesny, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. Per quanto riguarda la coppia centrale è sicuro del posto Bonucci, che sarà affiancato da uno tra Demiral e De Ligt (con l'olandese che va, ancora una volta, verso l'esclusione dai titolari: in campionato non gioca titolare dal 7 dicembre).

I tre di centrocampo saranno Rabiot, Matuidi e Pjanic, mentre sulla trequarti vi è un ballottaggio aperto tra il gallese Ramsey e Douglas Costa (con il primo, comunque, in vantaggio). Per quanto riguarda l'attacco è sicuro del posto Cristiano Ronaldo (reduce dalla prima tripletta in Serie A), mentre per l'altra maglia vi è un ballottaggio tra la Joya Paulo Dybala e il Pipita Higuain (che anche la scorsa settimana è partito dalla panchina, ma ha segnato quando è subentrato).

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Demiral (De Ligt), Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey (Douglas Costa), Cristiano Ronaldo, Dybala (Higuain).

La partita sarà visibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go.