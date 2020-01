Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 20:45 si giocherà Roma-Juventus, match valido per il 19° turno di Serie A. Nella giornata precedente, giocata domenica scorsa, i giallorossi hanno subito una battuta d'arresto nella loro corsa alla 'zona Champions' perdendo in casa per 2-0 contro il Torino grazie ad un goal per tempo del 'Gallo' Belotti. I bianconeri, invece, nell'incontro giocato ieri col Cagliari, hanno portato a casa i tre punti imponendosi per 4-0 allo Juventus Stadium, con tripletta di Cristiano Ronaldo intervallata dalla segnatura di Higuain, subentrato a Dybala.

Le statistiche tra le due compagini in campionato, stando agli ultimi cinque incontri, si equivalgono con due vittorie per parte ed un pareggio a reti bianche.

Roma, ballottaggi Diawara-Mkhitaryan per il centrocampo e Perotti-Under per la trequarti

Mister Fonseca dovrà fare a meno di Fazio, Kluivert, Santon, Cristante, Pastore e Spinazzola per questo insidioso primo incontro del Girone di Ritorno e, con ogni probabilità, sceglierà di affidarsi nuovamente al 4-2-3-1. In porta sembra confermato Lopez che avrà davanti il quartetto arretrato composto da Kolarov a sinistra e Florenzi a destra e Smalling-Mancini al centro.

Sulla mediana si contendono una maglia Diawara e Mkhitaryan, col guineano leggermente favorito, accanto a Veretout. I trequartisti dovrebbero essere il 'talentino' Zaniolo, Pellegrini ed uno tra Under e Perotti, con l'argentino avanti per una maglia. Perno d'attacco affidato quasi sicuramente ad Edin Dzeko.

Juventus, Rabiot al posto dello squalificato Bentancur

Maurizio Sarri potrebbe scegliere di affrontare questo incontro col 4-3-1-2, utlizzato spesso in questa stagione dal tecnico napoletano. Tra i pali ci sarà Sczcesny che si troverà davanti De Ligt e Bonucci come centrali ed Alex Sandro terzino sinistro con Cuadrado sulla fascia destra. Rabiot dovrebbe rimpiazzare nuovamente lo squalificato Bentancur con Pjanic e Matuidi a terminare il reparto. Ballottaggio tra Aaron Ramsey e Paulo Dybala per il ruolo da trequartista, con la 'Joya' nettamente favorita per scendere in campo dal primo minuto.

In attacco spazio alla coppia CR7-Higuain. A gara in corso il tecnico potrebbe passare al 'tridente pesante', ovvero al 4-3-3, facendo avanzare Dybala nel reparto offensivo.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Lopez, Kolarov, Smalling, Mancini, Florenzi, Diawara (Mkhitaryan), Veretout, Perotti (Under), Zaniolo, Pellegrini, Dzeko.

Juventus (4-3-1-2): Sczcesny, Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala (Ramsey), Cristiano Ronaldo, Higuain.