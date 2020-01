La Juventus di inizio 2020 sembra aver assimilato a pieno i dettami tecnici e tattici dell'allenatore bianconero Maurizio Sarri, che nella conferenza stampa post Juventus-Cagliari si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori. Fra questi in particolar modo hanno brillato Pjanic, regista di quantità e qualità, Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta e dell'assist per il gol di Gonzalo Higuain e il difensore turco Demiral, che sembra aver scalzato dal ruolo di titolare l'ex Ajax De Ligt.

Proprio l'ennesima esclusione del nazionale olandese ha alimentato le voci di mercato riguardo l'ex Ajax, che secondo il noto sito spagnolo Fichajes, potrebbe lasciare la Juventus durante il Calciomercato estivo. Possibile destinazione il Barcellona, che ha già inseguito la scorsa estate il nazionale olandese senza però riuscire a portarlo in Spagna. L'idea della dirigenza catalana è quella di ricomporre il duo ex Ajax De Ligt-De Jong.

Juventus, Fichajes: il Barca vuole ricomporre duo De Ligt-De Jong

Secondo il noto sito sportivo spagnolo Fichajes, il difensore centrale della Juventus De Ligt potrebbe lasciare Torino in estate per trasferirsi al Barcellona.

L'idea della società catalana è quella di ricomporre il duo De Ligt-De Jong che ha deliziato tutti la scorsa stagione nell'Ajax. Il poco impiego in questo ultimo mese del nazionale olandese potrebbe portare il difensore della Juventus a considerare un addio, nonostante a dicembre abbia confermato per mezzo stampa la volontà di rimanere in bianconero per continuare a crescere. Lo stesso Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Cagliari, ha dichiarato che in questa fase l'olandese sta vivendo un momento di appannamento. La cosa sarebbe dovuta ad un impiego continuo nella prima parte della stagione e anche a vari infortuni subiti a novembre e dicembre che ne hanno condizionato la forma. Di certo, la brillante forma di Demiral sta aiutando il tecnico toscano a non avere dubbi su chi impiegare in questa fase della stagione accanto a Bonucci.

Inoltre, a febbraio dovrebbe rientrare capitan Chiellini, che potrebbe mettere ancora più in discussione la titolarità alla Juventus di De Ligt.

Il mercato della Juventus

Restando in tema difensori, Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral saranno i centrali difensivi bianconeri almeno fino a fine stagione. In dubbio la posizione dell'altro centrale della rosa bianconera, ovvero il toscano Rugani, che potrebbe lasciare Torino già a gennaio. Il giocatore ha molto mercato soprattutto in Inghilterra, con Arsenal e Leicester che potrebbero presentare un'importante offerta alla Juventus per acquistarlo durante il calciomercato invernale. Si parla di una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro con l'eventuale permanenza di Emre Can a Torino almeno fino a fine stagione che potrebbe ulteriormente facilitare la partenza di Rugani.

Come è noto il nazionale tedesco potrebbe giocare anche come centrale oltre che a centrocampo: con la Germania di fatti ha già ricoperto il ruolo di centrale difensivo.