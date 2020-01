Dopo il bel successo contro il Cagliari per 4 a 0, la Juventus in settimana preparerà il difficile match contro la Roma, previsto per domenica 12 gennaio alle ore 20:45. A tenere banco in questi giorni è ovviamente il Calciomercato, che sarà aperto fino a fine gennaio: come dichiarato da Paratici non ci dovrebbero essere stravolgimenti della rosa bianconera in questo mese, dunque pochi ma mirati innesti per il futuro. La conferma della strategia bianconera arriva dal noto esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, che ha lanciato l'ennesima indiscrezione riguardante un possibile acquisto da parte della società juventina.

Il nome accostato alla Juventus è quello di un giovane terzino sinistro francese classe 2002 che si sta mettendo in evidenza con la maglia delle giovanili del Nantes: parliamo di Jean-Claude Ntenda. Il giocatore è arrivato nel 2017 nella società francese ed è già uno dei riferimenti della nazionale under 18 della Francia.

Juventus, vicinissimo l'arrivo del talento francese Ntenda

Secondo Gianluca Di Marzio la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto del terzino sinistro francese Jean Claudé Ntenda.

Il giocatore dovrebbe essere un rinforzo per le giovanili e potrebbe tornare utile per la Primavera o per la Juventus under 23. Come dicevamo ha già fatto la trafila nelle nazionali giovanili, giocando con l'under 16, under 17 ed under 18 della Francia. Soprannominato il nuovo 'Benjamin Mendy', è dotato di velocità, forza fisica e tecnica, caratteristiche che hanno attirato i dirigenti bianconeri pronti a tesserare il classe 2002. Sarebbe l'ennesimo acquisto giovane della Juventus nel ruolo di terzino sinistro, dopo l'arrivo la scorsa estate del classe 1999 Luca Pellegrini dalla Roma. Attualmente i bianconeri sono coperti alla grande nel ruolo grazie alla certezza Alex Sandro diventato un riferimento importante anche per la nazionale brasiliana ma il futuro va costruito.

Il mercato dei giovani

Non sarebbe il primo acquisto giovane della Juventus in questa sessione di mercato: ricordiamo in particolar modo gli arrivi la scorsa estate per l'under 16 dei vari Finnan (dal Cesena), Joel Ribeiro (dal Losanna) eCerri (dal Pescara). Anche la Juventus under 23 si è rafforzata pescando interessanti giovani talenti, su tutti spiccano i nomi di Han del Cagliari (dato vicinissimo al trasferimento in Qatar), di Rafia dal Lione e di Mota Carvalho, centrocampista offensivo del Portogallo under 21. I rinforzi giovani hanno riguardato inevitabilmente anche la prima squadra: abbiamo parlato di Luca Pellegrini (attualmente in prestito secco al Cagliari), sono arrivati anche De Ligt dall'Ajax e Demiral dal Sassuolo mentre l'argentino Romero è rimasto in prestito al Genoa fino a fine stagione.