A distanza di diversi mesi, dopo la pausa invernare, torna il consueto appuntamento con il grande spettacolo della Champions League. Martedì 18 febbraio, infatti, l'Atletico Madrid di Diego Simeone affronterà, al Wanda Metropolitano di Madrid, il Liverpool di Jurgen Klopp per una partita valevole per il turno di andata degli ottavi di finale della competizione più importante d'Europa. Ma dove si potrà seguire questa importante sfida in televisione? Lo si potrà fare sui canali Sky, ma anche su quelli Mediaset, in particolare su Canale 5.

Match visibile su Sky e Canale 5

Nel dettaglio, si segnala che il match fra l'Atletico Madrid e il Liverpool sarà visibile in televisione sia in chiaro che a pagamento. Il match di Champions League, infatti, verrà trasmesso in chiaro su Canale 5 e a pagamento sui canali Sky (Sky Sport 1). Il calcio d'inizio sarà fissato alle 21:00, ma sia la diretta su Mediaset che quella su Sky avranno inizio diversi minuti prima per permettere al pubblico di poter assistere all'ingresso in campo delle due squadre sulle note dell'inno ufficiale della Champions League.

Gli highlights del match andranno in onda in televisione nel corso di Pressing Champions League che andrà in onda mercoledì 19 febbraio su Italia 1 a partire dalle ore 23:55. Da non dimenticare che il match fra gli spagnoli e gli inglesi potrà essere ascoltato e seguito dagli abbonati Sky anche sui dispositivi mobili grazie all'applicazione Sky Go.

Le probabili formazioni

I colchoneros arrivano alla sfida con gli inglesi del Liverpool dopo aver pareggiato nella Liga con il punteggio di 2-2 a casa del Valencia.

La squadra di Jurgen Klopp invece vi giunge dopo aver sconfitto in trasferta il Norwich City con il punteggio di 0-1. Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate sul web, la probabile formazione che Simeone dovrebbe schierare martedì sera per provare a sconfiggere i vincitori della scorsa edizione della Champions sarebbe la seguente: Oblak, Vrsaljko, Savic, Hermoso, Renan Lodi, Koke, Llorente, Thomas, Saul, Correa e Vitolo.

La probabile formazione del Liverpool invece dovrebbe essere: Alisson, Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Keita, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino e Mane.

La designazione arbitrale, i precedenti e la gara di ritorno

Da poco è stato reso noto che l'arbitro del match sarà il polacco Szymon Marciniak. Le due formazioni si sono già incontrate quattro volte nella loro storia, aggiudicandosi una vittoria a testa e pareggiando due volte. Secondo i pronostici sul web, sono gli inglesi del Liverpool ad essere favoriti come vincitori del match, infatti la loro quota per le scommesse è data a 2.20, mentre gli spagnoli sono quotati 3.35 ed il pareggio a 3.25.

Da non dimenticare che la gara di ritorno sarà disputata l'11 marzo allo stadio Anfield di Liverpool, Inghilterra, a partire dalle ore 21:00.