Giovedì 13 febbraio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi. I temi caldi della registrazione sono stati la competizione fra Giovanna Abate e Sara Amira e le critiche piovute su Daniele Dal Moro per il suo atteggiamento nei confronti delle corteggiatrici. Nel corso della registrazione sono intervenuti in qualità di ospiti: Giulio Raselli, Giulia D'Urso e Alfonso Signorini.

La bilancia della discordia

Le anticipazioni dell'ultima registrazione, diffuse in rete ci segnalano che il tronista, Daniele Dal Moro, è stato ampiamente criticato in studio per aver portato in esterna una sola corteggiatrice, Angelica, l'unica che nella registrazione precedente era riuscita a superare il test dal veronese per scoprire se le ragazze erano capaci di mangiare educatamente il sushi a tavola.

Questa settimana, il tronista invece ha voluto mettere alla prova la ragazza facendole fare alcune mansioni domestiche per testare le sue capacità di casalinga.

Finita l'esterna, la De Filippi ha preso la parola per spiegare che il tronista ha fatto sapere alla redazione di avere gusti molto particolari e di non essere molto soddisfatto delle ragazze arrivate nello show per lui. Quindi, per sopperire a queste mancanze, la conduttrice e i suoi collaboratori hanno concesso a Daniele di fare lui stesso i provini alle sue aspiranti corteggiatrici.

In questo modo, il giovane ha incontrato ed interrogato 9 ragazze, di cui ne ha scelte alla fine soltanto 2.

Sono stati proprio alcuni di questi provini a suscitare scalpore fra il pubblico in studio ed i colleghi del tronista. In uno di questi, infatti, il tronista ha fatto pesare una ragazza un po' più in carne delle altre per assicurarsi che lei gli avesse detto la verità sul suo peso. La scarsa sensibilità mostrata dal giovane ha fatto arrabbiare moltissimo Giovanna Abate che ha accusato il collega di avere un atteggiamento troppo arrogante in puntata e nelle esterne.

Della stessa opinione è stata anche Rosy, uno dei volti storici del pubblico del trono classico, che ha dichiarato che Daniele si comporta in maniera troppo cattiva nei confronti delle sue corteggiatrici.

Alfonso Signori, ospite a sorpresa

In puntata, non si è parlato soltanto di Daniele Dal Moro ma anche dei troni di Giovanna Abate e Sara Amira, che hanno discusso in studio a causa dell'ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Graziani.

Gli ospiti della puntata sono stati Giulia D'Urso e Giulio Raselli, che hanno raccontato al pubblico che la loro relazione prosegue a gonfie vele e che presto andranno a convivere. Inoltre l'ex tronista ha approfittato dell'occasione per chiedere scusa a Giovanna Abate per averla trattata male il 20 gennaio scorso quando non la scelse.

L'ospite d'onore della puntata è stato Alfonso Signorini che ha voluto partecipare alla registrazione per chiedere alcune delucidazioni ad Alessandro Graziani sulla sua frequentazione con Serena Enardu. In particolare, il presentatore del GF Vip ha voluto chiedere all'ex tentatore se la sua amicizia con la compagna di Pago sia stata soltanto platonica o è successo qualcosa di più fra di loro.

A questa domanda però, Alessandro non ha voluto rispondere asserendo che un quesito del genere non va fatto a lui ma all'Enardu.