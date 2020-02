Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 15 si giocherà Milan - hellas verona. L'arbitro dell'incontro è il signor Chiffi della sezione CAN di Padova. La settimana scorsa il Milan ha vinto a Brescia grazie a Rebic. L'Hellas Verona è reduce da una rotonda vittoria casalinga con il Lecce. In classifica le due squadre distano solamente di 2 punti, navigando nella metà alta della classifica di Serie A. Nell'ultima in San Siro Rebic al 93' ha consentito al Milan di vincere contro l'Udinese.

Si è chiuso il calciomercato per la gioia degli allenatori, ma anche dei giocatori stessi.

Il Milan nell'ultimo giorno ha aggiunto al suo organico Laxalt e Saelemaekers. Il Verona ha preso Eysseric e Di Marco. Tutti già convocati e con chances di dover giocare.

Nel Milan la situazione è di piena emergenza. Bennacer squalificato, Biglia e Duarte ancora out.

Si aggiungono le defezioni causate dall'influenza stagionale di Kjaer, Krunic e Ibrahimovic. Tre assenze pesanti dato che sarebbero dovuti partire titolari tutti e tre. Kjaer verrà sostituito dall'acciaccato Musacchio. A centrocampo Calhanoglu giocherà interno con Bonaventura esterno. In attacca scelta quasi forzata Rebic e Leao. Ci si aspetta l'esordio di Saelmaekers a partita in corso.

Juric si trova con meno problemi di formazione rispetto al collega Pioli.

In attacco dietro a Di Carmine in dubbio un posto tra Borini e Zaccagni. Borini spinge per partire dall'inizio per dimostrare alla sua ex squadra il suo vero valore. Sulle fasce confermati Faraoni e Lazovic con Veloso regista al fianco di Amrabat. Entrambi i giocatori che rinforzeranno le casse dell'Hellas Verona a fine stagione giocheranno titolari. Si tratta di Rrahmani già venduto al Napoli e Amrabat accordatosi con la Fiorentina.

Confermata la linea a 3 difensiva. Dalla panchina un altro ex di lusso il mai dimenticato Giampaolo Pazzini.

Le probabili formazioni di Milan Hellas-Verona:

Milan (4-4-2): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Leao.

In panchina: Begovic, Ant.Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Saelemaekers, Paquetà, Brescianini, Maldini. Allenatore: Pioli.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Borini, Pessina; Di Carmine.

In panchina: Radunovic, A.Berardi, Bocchetti, Empereur, Adjapong, Gunter, Badu, Dimarco, Verre, Zaccagni, Pazzini, Stepinski. Allenatore: Juric.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Dove vedere Milan - Hellas Verona e le quote:

Per vedere Milan - Hellas Verona bisogna avere un abbonamento Sky e seleziona il canale 202 Sky Sport Serie A oppure su Sky Calcio al canale 252. In alternativa sempre per gli abbonati di Sky c'è la possibilità di vedere la partita in streaming tramite l'app SkyGo. Ultima possibilità è NowTv. La tv in streaming di proprietà di Sky offre pacchetti per vedere le partite di Serie A.

La vittoria del Milan è data a 1,80.

Quota al momento destinata a salire viste le defezioni dell'ultima notte. Il pareggio è dato a esattamente a 3,60 da tutti i bookmakers. La vittoria esterna dell'Hellas Verona è quotata dai 4,75 ai 5. Due squadre in salute anche in fase offensiva, pertanto giocare GOL o Over 1,5 sembrano essere i pronostici più azzeccati.

I giocatori convocati per il Milan:

Portieri: Begović, A.

Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Leão, Maldini, Rebić.

I giocatori convocati per l' Hellas Verona:

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic.

Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Dimarco, Kumbulla, Dawidowicz, Empereur, Adjapong.

Centrocampisti: Veloso, Eysseric, Verre, Zaccagni, Pessina, Amrabat, Lazovic.

Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Borini.