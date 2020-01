Milan ora o mai più. La prima giornata del girone di ritorno vede in scena il Milan e l'Udinese alle ore 12.30 di domenica 19 Gennaio 2020. I rossoneri sono chiamati a dare conferme di risultati bella vittoria di Cagliari. L'Udinese proprio dalla partita in casa Cagliari ha incominciato il proprio filotto di vittorie arrivato a tre. Emergenza infortunati per Pioli. Saranno assenti Calabria, Musacchio, Calhanoglu oltre al lungo degente Leo Duarte. L'emergenza riguarda soprattutto i difensori esterni avendo a disposizione solamente Conti e Theo Hernandez.

Confermati dieci undicesimi dei giocatori che hanno battuto il Cagliari. L'unico avvicendamento riguarda Kjaer al posto di Musacchio. Debutto anche in campionato per il difensore. In dubbio Gigio Donnarumma che verrà valutato in mattinata, altrimenti ci sarà il debutto di Begovic. Il Milan è a caccia del primo gol a San Siro del 2020, la prima partita con la Sampdoria è finita a reti bianche. Gotti per continuare la serie positiva si affida i titolarissimi. Indisponibile solamente Samir. Difesa a 3 e attacco con Okaka che gira alle spalle di Lasagna.

Un attacco fisico e veloce per provare a sfruttare le ripartenze. A centrocampo Mandragora centrale con mezzali De Paul e Fofana. L'effetto Ibra non si placa, a San Siro sono previste 60 mila persone. Arbitro dell'incontro il signor Pairetto della sezione CAN A di Nichelino.

Il Match Program di #MilanUdinese vi aspetta con i nuovi acquisti rossoneri 🔴⚫️

Statistiche, curiosità e tanto altro in attesa della sfida di San Siro 🏟

➡️ https://t.co/XZDTSzrVig#SempreMilan pic.twitter.com/E0s7g1PJeU — AC Milan (@acmilan) January 18, 2020

Milan - Udinese le probabili formazioni:

Milan (4-4-2): G.

Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.

I 19 giocatori convocati da Stefano Pioli per il Milan:

📋 The 19-man squad called up for #MilanUdinese

📋 I 19 convocati per la sfida di domani a San Siro#SempreMilan pic.twitter.com/RABojUPknt — AC Milan (@acmilan) January 18, 2020

Portieri: Begovic, A.

Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Conti, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Kessie, Krunic, Paquetá.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Piatek, Rebic, Suso.

La lista dei giocatori convocati da Luca Gotti per l'Udinese:

I 2️⃣1️⃣ convocati di mister Gotti per il match di domani contro il Milan 🏟#MilanUdinese #ForzaUdinese pic.twitter.com/kJUCf4yjxg — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 18, 2020

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan.

Difensori: Opoku, Ekong, Nuytuinck, Ter Avest, Larsen, Becao, De Maio.

Centrocampisti: Fofana, Jajalo, De Paul, Walace, Sema, Mandragora, Barak.

Attaccanti: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Teodorczyk.

Milan - Udinese dove vederla e quote:

Il fischio d'inizio di Pairetto è previsto alle ore 12.30 di Domenica 19 Gennaio 2020. Il clima partita però potrà essere già condiviso dalle ore 12.10 su DAZN. DAZN nel pre partita offrirà approfondimenti tecnico tattici su Milan - Udinese.

Dazn trasmette in esclusiva la partita in streaming visibile da computer o tramite app da smartphone, tablet, o gaming console. Per gli abbonati Sky la partita sarà visibile sul canale Dazn1 con il codice 209 del telecomando. Le quote dei bookmakers prevedono ad ampia maggioranza la vittoria del Milan. La quota per l'1 è di 1,60. Il pareggio, anch'esso abbastanza basso, è quotato 3,90. La vittoria in trasferta dell'Udinese ha una quota molto interessante, ma rappresenta un azzardo essendo data a 6. Una quota interessante riguarda i gol: l'Over 2,5 è dato 1,91. La soluzione GOL ovvero con entrambe le squadra a segno paga 2,10.

Primo marcatore dell'incontro con la quota più bassa è Ibrahimovic a 3,75.