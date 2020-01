Il Milan prova a mettere la terza. Dopo la vittoria del Milan a Cagliari e la vittoria in extremis con l'Udinese, i rossoneri ci provano a Brescia. Pioli continua con la linea del 4-4-2 puntando ancora su Castillejo come esterno di centrocampo e il duo d'attacco Ibrahimovic - Rafael Leao. Torna in panchina il match winner contro l'Udinese Ante Rebic. Il croato vorrà sicuramente dire la sua anche dalla panchina. Ritornano invece tra i titolari Calhanoglu che agirà nel binario di Theo Hernandez e Musacchio al posto di Kjaer.

Tra gli uomini a disposizione di Mister Pioli non ci sarà Paquetà. Il brasiliano ha espressamente richiesto di non essere convocato dopo la crisi d'ansia avuto nel post Milan - Udinese. Lo stadio Rigamonti registra il tutto esaurito già da giorni. Il sostegno per le rondinelle non mancherà. Mancherà invece Mario Balotelli, che deve scontare uno dei due turni di squalifica. In attacco Corini ha scelto il tandem Torregrossa-Alfredo Donnarumma. A centrocampo dovrebbe partire titolare il rinforzo del mercato di gennaio Bjarnason.

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.45 di venerdì 24 Gennaio. Arbitro dell'incontro il signor Valeri di Roma.

Le probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Alf.

Donnarumma.

A disposizione: Alfonso, Andreacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Ayé, Mangraviti, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Dessena. Allenatore: Corini

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Kjaer, Rodriguez, Bonaventura, Krunic, Suso, Rebic, Piatek. Allenatore: Pioli.

La lista dei giocatori convocati da Corini per affrontare il Milan:

Portieri: Joronen, Andrenacci, Alfonso.

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Mangraviti, Magnani, Martella.

Centrocampisti: Bjarnason, Tonali, Ndoj, Spalek, Skrabb, Viviani, Dessena, Romulo, Viviani, Bisoli.

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé.

I 21 giocatori convocati da Mister Pioli per la partita al Rigamonti:

🔴⚫️ #BresciaMilan: #SerieATIM Matchday 21

The squad heading to Brescia

I 21 rossoneri per la trasferta di Brescia#SempreMilan pic.twitter.com/Az9VS0xzCt — AC Milan (@acmilan) January 23, 2020

Portieri: Begović, A.

Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

Brescia-Milan: come vederla in tv e le quote

L'anticipo di venerdì 24 Brescia - Milan è un'esclusiva di Sky. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1 (canale 251 del satellite). In alternativa per gli abbonati Sky, la partita è visibile sull'app SkyGo. In streaming è possibile acquistare il pacchetto calcio su NowTv. La vittoria del Brescia è quotata 5 dall'unanimità delle società di scommesse italiane.

Il pareggio si aggira tra il 3,80 e il 4 mentre la vittoria del Milan è a 1,65. Il primo marcatore dell'incontro con la quota più bassa è Zlatan Ibrahimovic a 1,90. A seguire Piatek a 2,30 e Leao a 2,70.