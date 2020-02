La Juventus è stata una delle protagoniste del Calciomercato estivo, stessa cosa non si può dire durante quello invernale, con la dirigenza bianconera che ha pensato soprattutto ad acquistare per il settore giovanile ed a cedere alcuni esuberi. Fra questi spiccano i nomi di Perin, Pjaca, Mandzukic ed Emre Can. Negli ultimi giorni di mercato è saltato lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il Paris Saint Germain, che avrebbe risolto i problemi della fascia sinistra difensiva. Probabilmente però dietro questa scelta ci sarebbe anche una decisione da parte della Juventus di non privarsi di De Sciglio, che può giocare su entrambi le fasce.

Inoltre attualmente Cuadrado non ha una riserva all'altezza, soprattutto dal punto di vista dell'affidabilità fisica. Parliamo ovviamente del terzino destro Danilo, che in questa stagione ha già rimediato tre infortuni pesanti che ne hanno condizionato l'adattamento alla Juventus ed in generale al calcio italiano. In questa stagione ha disputato 16 partite, di cui 13 da titolare, saltandone ben 15 per infortunio. Un problema pesante, considerando i tanti impegni che attendono la Juventus da qui a fine stagione.

Inoltre il brasiliano potrebbe rappresentare un problema anche dal punto di vista del bilancio.

Danilo valutato in estate 37 milioni: potrebbe pesare sul bilancio d'esercizio

Oltre ad non aver avuto un grande impatto a livello tecnico, il brasiliano potrebbe rappresentare un possibile peso dal punto di vista finanziario. A meno di un grande finale di stagione e di una costanza di rendimento importante, il terzino ex Manchester City e Real Madrid potrebbe rappresentare una minusvalenza per il prossimo bilancio estivo.

Se infatti la Juventus decidesse di venderlo in estate, per evitare una perdita finanziaria, dovrà cederlo ad almeno 30 milioni di euro. Il giocatore infatti lo scorso calciomercato estivo venne valutato dalla Juventus circa 37 milioni di euro, considerando che la quota ammortamento annuale del suo stipendio (percepisce 4 milioni di euro a stagione) è di circa 7,4 milioni, l'unico modo per effettuare una plusvalenza è appunto a cederlo ad un minimo di 30 milioni di euro.

La Juventus ed il problema infortuni

Se da un parte la rosa bianconera è in grado di fronteggiare il problema infortuni sia a centrocampo che nel settore avanzato, diversa invece la situazione per la difesa. Il problema principale riguarda proprio gli esterni difensivi, due delle alternative ai titolari (ovvero De Sciglio e Danilo) in questa stagione hanno avuto diversi problemi fisici. Il terzino italiano è stato convocato per il match di Serie A contro la Fiorentina ma è stato fermo praticamente tutto il mese di gennaio. Il brasiliano invece si è recentemente infortunato a livello muscolare e dovrebbe rientrare a fine febbraio.

Per quanto riguarda invece i difensori centrali si attende il recupero ottimale di Chiellini, che dovrebbe tornare disponibile a marzo mentre Demiral, dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio, rientrerà la prossima stagione.