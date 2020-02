La partita contro l'Udinese di domenica sera alle 20.45 potrebbe essere la prima di Christian Eriksen in maglia nerazzurra con però un grande assente, ovvero il portiere Samir Handanovic. Antonio Conte in conferenza stampa si è detto molto contento per il mercato di gennaio, ma ha anche parlato delle insidie della partita che avrà luogo nella Dacia Arena. La squadra allenata da Gotti è sempre una brutta gatta da pelare, alterna di fatto prestazioni eccezionali a partite da dimenticare. L'Inter ultimamente ha pareggiato troppo spesso ma ha anche ottenuto una bella vittoria contro la Fiorentina che le è valsa il passaggio del turno in Coppa Italia.

Insomma, partita tutta da scoprire.

Come arriva l'Inter al match di Udine

Il problema più grosso in casa nerazzurra potrebbe essere l'assenza del portiere e capitano Samir Handanovic. Lo sloveno ha avuto un problema alla mano che non gli consentirà di essere presente ad Udine e lo metterà, forse, ko anche per il derby di Milano. Farà dunque il suo esordio in campionato l'ex portiere del Torino Padelli: vista l'assenza per squalifica di Berni, è stato convocato anche il giovane portiere della Primavera Stankovic.

Anche il centrocampo continua ad essere molto rimaneggiato, visti i problemi di Sensi, Gagliardini e Borja Valero: ci sarà dunque spazio dal primo minuto per il grande acquisto invernale dei nerazzurri, Christian Eriksen. Antonio Conte ha recuperato il croato Marcelo Brozovic che difficilmente, però, partirà dall'inizio del match. La linea mediana dovrebbe così essere formata da Barella e Vecino, oltre che dall'ex asso del Tottenham.

Per quanto riguarda l'attacco, la formazione nerazzurra dovrà rinunciare a Lautaro Martinez per squalifica, per la sua sostituzione sembra leggermente favorito Sebastiano Esposito nei confronti del cileno Alexis Sanchez. A prescindere dalla scelta del tecnico, l'assenza del bomber argentino sarà molto pesante. Ci saranno anche altri ballottaggi, uno riguarda la difesa e due invece sono attinenti agli esterni.

Al momento sembra favorito Bastoni su Godin per quanto riguarda la fase difensiva e Candreva e Young rispettivamente su Moses e Biraghi. Dopo diverse partite appare di nuovo nella lista dei convocati anche l'ex juventino Asamoah.

L'Udinese anti Inter

L'Udinese del tecnico Gotti si presenterà al cospetto dell'Inter con la sua formazione migliore. L'unico calciatore non disponibile sarà Samir con Nuytinck in leggero dubbio. Quest'ultimo dovrebbe però recuperare e formare la linea difensiva insieme a Rodrigo Becao e Troost-Ekong. Mandragora sarà al suo posto al centro del campo, nonostante i tanti accostamenti di mercato è infatti rimasto a Udine.

Nessuna sorpresa in attacco dove sarà presente la coppia formata da Lasagna e Okaka con Fofana e De Paul a supporto della fase offensiva.