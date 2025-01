85':

84':

83':

82': Sostituzione per la Juventus: Escono Thuram e Gonzalez ed entrano Fagioli e Vlahovic

81': Musah da destra subisce fallo da parte di Kalulu

80': Milan che si distende bene da sinistra, palla in area che porta Terracciano alla conclusione deviata in angolo

79': Sostituzione per il Milan: Escono Abraham e Reijnders ed entrano Terracciano e Jovic

78': Punizione per il Milan all'incrocio dell'area di destra, sul pallone Reijnders e Theo Hernandez, l'olandese tocca per il 19 che calcia forte a fil di palo

77': Reijnders ruba palla a McKennie e serve Theo Hernandez, ma l'americano è bravo a rientrare, la palla arriva a Musah che dal lmite dell'area subisce fallo da parte di Kalulu

76': Jimenez manda Musah in verticale, cross in area controllato da Kalulu che respinge verso Thruam e Tomori commette fallo

75': Sostituzione per la Juventus: Esce Koopmeiners ed entra Douglas Luiz

74': Sostituzione per il Milan: Esce Emerson Royal ed entra Camarda

73': Avanzata del Milan da sinistra, palla in area che viene spazzata via da Gatti

72': Koopmeiners mette palla in area, respinge il Milan che poi avanza con Reijnders

71': Jimenez perde ancora palla, Nico Gonzalez corre sulla sinistra ed Emerson Royal lo ferma fallosamente.

Ammonito Emerson Royal

70': Gatti resta a terra con il gioco che resta fermo

69': Percussione centrale di Jimenez e Abraham, il giocatore inglese commette fallo in attacco su Gatti

68': Doppio angolo per la Juventus, Leao subisce fallo da parte di Gatti e il Milan prova a ripartire, ma fin qui non ci sono stati segni di reazione

67': Jimenez a centrocampo perde palla, la Juventus riparte e Weah guadagna rimessa calcio d'angolo

66': Respinge la difesa del Milan con Thuram che prova il cross per Kalulu, ma è in fuorigioco

65': Milan sempre più in difficoltà, Tomori mette palla in calcio d'angolo

64': Tomori lancia lungo per Jimenez che controlla la palla, ma poi la perde, Di Gregorio rinvia e serve Koopmeiners che viene fermato fallosamente da Musah

63': Fofana intercetta e perde palla, Thuram con una palla in diagonale trova Weah che a tu per tu supera Maignan!

Goool della Juventus! Weah ha segnato il raddoppio! Juventus - Milan 2 - 0

62': Sostituzione per il Milan: esce Bennacer ed entra Jimenez

61': Cambiaso vede Mbangula a sinistra, cross in area e Maignan in presa alta si impossessa della palla

60': Milan in grande difficoltà. Fallo di Bennacer su Weah. Ammonito Bennacer.

59': Festeggia Motta in maniera molto evidente, mentre il pallone viene messo nel sacco per i collezionisti

58': Juventus che in diagonale da destra si distende verso sinistra, Nico Gonzlez cede la palla a Mbangula che conclude in porta superando Maignan grazie alla deviazione di Emerson Royal!

Juventus - Milan 1 - 0

57': Musah sporca il passaggi odi Cambiaso per Thuram, Bennacer intercetta e subisce fallo di Koopmeiners

56': Musah che perde ancora palla e Juventus che attacca con Gatti

55': Milan che in diagonale perde palla e Juventus che ancora attacca con Mbangula, cross morbido in mezzo, Tmori respinge e Fofana di testa appoggia per Maignan

54': Errori di entrambe le squadre nella metà campo del Milan, l'azione finisce con Koopmeiners che di sinistro calcia senza trovare la porta

53': Angolo che viene battuto bene, ma la Juventus commette fallo in attacco

53': Doppia occasione per la Juventus!

Prima Di Gregorio lancia lungo per Gonzalez che sponda per Weah, Maignan para, poi arriva Koopmeiners che ruba palla in area a Theo Hernandez e calcia con Maignan che mette in angolo

52': Locatelli lancia da centrocampo sulla destra per McKennie, controllo irregolare e bandierina alzata

51': Emerson Royal subisce fallo da parte di Cambiaso che rientra subito in difesa per non far riparire il Milan

50': Thuram lancia lungo sulla destra per Weah anticipato di testa da Theo Hernandez, palla verso Reijnders che sbaglia il controllo e la palla finisce a lato

49': Juventus che dalla rimessa laterale di destra fa un gran movimento, ma McKennie prova la rimessa lunga aspettando un po' con lo Stadium che rumoreggia

48': Emerson Royal anticipa Mbangula e appoggia su Maignan che rinvia di sinitro dato che sembra aver problemi con la gamba destra

47': Abraham però si rialza nonostante Jovic e Camarda si stiano preparando per esser pronti in caso di cambio

46': Il Milan gira palla ed Abraham si ferma a terra con Bennacer che mette palla a lato

Secondo tempo: Il Milan attacca da sinistra a destra con la divisa home, ma con pantaloncini e calzettoni neri, Abraham attende il fischio dell'arbitro che arriva puntuale e porta il pallone verso tomori

Sostituzione per la Juventus: Esce Yildiz ed entra Weah

Primo tempo: Juventus - Milan 0 - 0

46': Locatelli apre per Cambiaso cross lunghissimo che si spegne sul lato opposto e Abisso fischia la fine del primo tempo

45': Ci sarà un minuto di recupero.

Theo Hernandez dalla bandierina, palla in area respinge la difesa bianconera, contro cross di Leao per Theo e Gatti spazza via

44': Theo Hernandez sale da sinistra viene fermato fallosamente, ma si continua a giocare per il vantaggio, palla ad Emerson Royal che sale e guadagna calcio d'angolo

43': Rinvio lungo di Maignan con Fofana che riceve palla e guadagna rimessa laterale

42': Mbangula riceve palla da Locatelli, prende il fondo, poi sterza e mette palla in mezzo per Nico Gonzalez che di testa mette la palla lenta alla sinistra di Maignan

41': Milan che prova a costruire dal basso e Musah che perde palla, Conceicao è una belva in panchina

40': Attacca da sinistra la Juventus con Cambiaso che trova Gonzalez palla in profondità per Locatelli, ma è troppo potente

39': Locatelli subisce fallo a centrocampo da parte di Bennacer

38': Milan che non trova i propri attaccanti e Juventus che attacca con Koopmeiners, cross messo in fallo laterale da Theo Hernandez

37': Juventus che fatica ad uscire dal pressing degli attaccanti del Milan, ma Di Gregorio trova Thuram a centrocampo che un po' egoista sale palla al piede e calcia alto

36': Parte Koopmeiner dal calcio d'angolo la palla è per la testa di Kalulu che colpisce alto

35': Gatti per Nico Gonzalez che vede Cambiaso come mezz'ala, passaggio in diagonale per Yildiz che tutto libero calcia con Maignan che mette in angolo

34': Koopmeiners prende il fondo da sinistra, palla che arriva in area piccola per gli attaccanti bianconeri, ma Bennacer ed Hernandez in qualche modo riescono ad uscire dall'aare, ma Thuram guadagna rimessa laterale

33': Fallo di Fofana su Koopmeiner poco oltre la metà campo di attacco bianconera

31': Giro palla della Juventus con Theo Hernandez che ruba palla e viene lanciato da Bennacer, duello Gatti vs Hernandez che porta al rinvio dal fondo per Di Gregorio

30': Milan schiacciato nella propria area di rigore, Juventus che attacca da sinistra ma Reijnders intercetta e spazza il più lontano possibile

29': Gatti ferma fallosamente Leao che perde pure la scarpetta, gioco che tarda a riprendere

28': Reijnders è rimasto a terra in area a seguito dell'intervento di Thuram, gioco fermo

27': Contropiede in superiorità numerica della Juventus, la difesa del Milan riesce a rientrare e il tentativo di Gonzalez si spegne tra le mani di Maignan

26': Milan che in area della Juventus calcia 4 volte con le risposte di Di Gregorio e della difesa della Juventus che porta al contropiede della Juventus

25': Mbangula ferma fallosamente Emerson Royal nella metà campo del Milan

24': Juventus che arretra pala poi prova a salire in velocità con McKennie che cerca Koopmeiners, palla lunga che si spegne sul fondo, bella azione, ma poco fruttifera

23': Milan che non riesce ad uscire dal pressing della Juventus che ottiene la rimessa laterale

22': Yildiz sale bene dalla destra, palla al centro per Nico Gonzalez che vede l'accorrente Thuram, ma c'è l'anticipo di Gabbia che in qualche modo la spazza via

21': Palla di Koopmeiners in area con Gatti che la tocca di testa e sfiora il palo, ma Gatti aveva spinto Gabbia commettendo fallo

20': Emerson Royal per non farsi superare da Mbangula lo ferma fallosamente

19': Theo Hernandez in scivolata anticipa McKennie e mette palla in fallo laterale

18': Dalla bandierina Theo Hernandez, palla centrale per Reinders che calcia un rigore in movimento e palla che deviata dalla difesa della Juvnetus e dalla coscia di Tomori, finisce sul fondo

17': Bennacer riceve palla vicino alla linea di fondo sulla destra, palla arretrata e di nuovo in area per Reijnders che guadagna calcio d'angolo

16': Fallo di Thuram a centrocampo su Bennacer

15': Emerson Royal con una palla in orizzontale tra Maignan e Theo Hernandez con il portiere rossonero che in scivolata anticipa Nico Gonzalez

14': Maignan rinvia corto, rinvio di Emerson Royal e palla alla Juventus con il Milan che viene schiacciato nella propria metà campo

13': Locatelli sventaglia sulla destra per McKennie che vede centralmente Koopmeiners, conclusione: alta!

12': Tomori corre palla al piede lungo la linea di sinistra, il pressing bianconero ha un buon risultato e porta a recuperar palla

11': Juventus che prova a far salire McKennie lanciando da sinistra verso destra, Leao arriva prima di McKennie e subisce fallo

10': Attacco molto interessante del Milan che porta Leao alla conclusione ma trova il muro con il nome di Kalulu, riparte però la Juventus

9': McKennie prova a servire Koopmeiners al limite dell'area, ma Reijnders in ripiegamento lo anticipa e mette palla su Tomori che vede subito Leao, il 10 subisce fallo da Koopmeiners

8': Ancora Juventus con Thuram che ruba palla a Bennacer, palla a Mbangula che con un tiro a giro lambisce la traversa!

7': Bennacer non controlla palla, Emerson Royal però strappa il pallone dai piedi di Mbangula

6': Reijnders trova Abraham che gli restituisce palla sulla destra, cross in area, Di Gregorio in due tempi si impossessa della palla

5': Kalulu prova il lancio lungo in verticale per Koopmeiners, la palla però è tutta su Maignan

4': Leao da sinistra vorrebbe salire con la complicità di Reijnders, ma Yildiz e McKennie gli rubano palla

3': McKennie supera Leao e apre a sinistra per Mbangula vede Cambiaso ed Emerso Royal gli strappa la palla che poi Reijnders perde

2': Attacca Mbangula, cross in area e ripartenza del Milan molto pericolosa che porta Leao in area che però con il tacco non riesce a servire Abraham

1': Theo Hernandez appoggia su Maignan dopo aver fermato Yildiz che avanzava sulla fascia destra

Fischio d'inizio: Sul pallone Gonzalez arretra il possesso palla e la Juventus con la divisa home attacca da sinistra verso destra

Ore 17:59 - Assegnazioni tra i capitani Locatelli e Maignan ed è tutto pronto per il fischio d'inizio

Ore 17:58 - I tecnici Thiago Motta e Sergio Conceicao si abbracciano mentre le squadre si salutano

Ore 17:57 - Le squadre ora sono in campo ed inizia il cerimoniale della Lega Serie A

Ore 17:56 - Le squadre sono sulla rampa che porta al campo di gioco

Ore 17:30 - Evento molto mondano allo Allianz Stadium mentre il terreno di gioco si svuota.

Ore 17:00 - Sono state comunicate le distinte contenenti le formazioni ufficiali di Juventus e Milan

Juventus - Milan le formazioni ufficiali:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yıldız, Koopmeiners, Mbangula; González.

In panchina: Perin, Pinsognio; Alberto, Rouhi, Savona; D. Luiz, Fagioli; Adžić, Vlahović, Weah. Allenatore: Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Tomori, Gabbia, Hernández; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Abraham.

In panchina: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Zeroli; Camarda, Jović, Omoregbe.

Allenatore: Conceição.

The team news for #JuveMilan is in! 🚨#SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/ZZAfgl4rqE — AC Milan (@acmilan) January 18, 2025

Arbitro: Massa di Imperia

E' di nuovo l'ora di Juventus e Milan. In circa un mese e mezzo le due big si scontrano per la terza volta. In particolare alle ore 18 di sabato 18 gennaio 2025 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischietto dell'incontro sarà l'esperto Davide Massa della sezione CAN di Imperia. Ad assistere il direttore di gara ci saranno i guardalinee Bindoni e Scatragli, il quarto ufficiale di gara sarà Bonacina. Dalla sala VAR agirà Mazzoleni con l'assistenza AVAR di Abisso. Motta vuole tornare alla vittoria dato che la Juventus ha pareggiato ben 14 volte in campionato, mentre il Milan è reduce dal pareggio ottenuto contro a Como.

Nell'ultima sfida tra Juventus e Milan, giocata a Riyad, sono stati i rossoneri ad uscire dal campo con la vittoria che ha consentito al Milan di vincere la Supercoppa Italiana. Fu l'esordio in panchina di Sergio Conceicao che ha rispolverato il difensore Fikayo Tomori. Proprio il numero 23 del Milan è al centro di voci di Calciomercato che vedrebbero il passaggio in bianconero. Sul mercato il Milan è ancora fermo mentre la Juventus ha già tesserato Alberto Costa, è molto vicina ad Hancko e nonostante sia tutto pronto per l'arrivo di Kolo Muani, visite mediche già eseguite e accordo tra Paris Saint Germian, c'è un problema che lega il numero di prestiti per la squadra transalpina. In uscita Cambiaso sembrerebbe molto vicino al Manchester City.

Sul calciomercato il Milan sembrerebbe aver abbandonato la pista Marcus Rashford, ma dovrebbe a breve chiudere l'affare con l'esperto difensore Kyle Walker. Rumors parlano anche dell'interesse per Joao Felix che sarebbe un pupillo del neo tecnico Sergio Conceicao.

I giocatori ⚪️⚫️ convocati per la sfida di oggi alle 18📜



Powered by Azimut#JuveMilan pic.twitter.com/V3sAUENKwI — JuventusFC (@juventusfc) January 18, 2025

A livello di campo la Juventus oltre ai 'soliti' assenti dovrà fare a meno anche a Francisco Conceicao. Recuperato Dusan Vlahovic, sarà Thiago Motta a decidere se giocare con il falso nueve o con la punta. In caso di scesa in campo dal primo minuto di Vlahovic allora sarà ballottggio sulla sinistra tra Nico Gonzalez e Mbangula, altrimenti saranno entrambi impiegati con Gonzalez come primo attaccante.

Kenan Yildiz a destra proverà a replicare il bel gol segnato in arabia. In porta Di Gregorio non vorrà farsi sorprendere dal difensore centrale Gatti. La loro incomprensione è costata cara alla squadra bianconera. Cambiaso nonostante le voci di mercato dovrebbe partire titolare con McKennie o Savona come terzini .Pierre Kalulu, giocatore ancora di proprietà del Milan, dovrebbe fare coppia con Gatti. I centrocampisti dovrebbero essere capitano Manuel Locatelli e Khephren Thuram con Koopmeiners che supporterà soprattutto in fase offensiva.

Nel Milan le assenze sono numerose. In conferenza stampa Conceicao ha annunciato anche il forfait di Christian Pulisic che non essendo al meglio non vuole venga rischiato.

Alvaro Morata uno dei tanti ex della gara, sarà assente sia per infortunio che per squalifica. Mancherà anche Malick Thiaw. Al loro posto dovrebbero giocare Tammy Abraham e Matteo Gabbia. A difendere i pali capitan Mike Maignan. Centrocampo, a detta del tecnico portoghese, che sarà composto da Ismael Bennacer e Yussuf Fofana con Tijani Reijnders sulla trequarti. Yunus Musah e Alex Jimenez invece si giocano una maglia sulla trequarti di destra mentre Rafael Leao e Theo Hernandez guideranno il binario di sinistra.

Juventus: la lista dei giocatori convocati di Thiago Motta

Portieri : Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio. Difensori : Alberto Costa, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi.

: Alberto Costa, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi. Centrocampisti : Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz.

: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz. Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Weah, Mbangula

Milan: i giocatori convocati da Sergio Conceição per la trasferta di Torino