Uno dei grandi protagonisti della stagione dell'Inter, fino a questo momento, è stato sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è letteralmente esploso sotto la guida di Antonio Conte, conquistando i crismi del titolare inamovibile, nonostante l'arrivo di Alexis Sanchez dal Manchester United. Il Toro ha dimostrato di poter fare la differenza anche in campo europeo, segnando ben cinque reti in sei partite alla sua prima vera stagione da titolarissimo nella massima competizione europea.

Prestazioni che, inevitabilmente, hanno attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti il Barcellona, che già la scorsa estate aveva fatto un sondaggio.

Il Barcellona non molla Lautaro

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente Lautaro Martinez. Le trattative per il rinnovo di contratto con l'Inter non sono ancora entrate nel vivo e questo non fa altro che alimentare i rumors sul futuro dell'attaccante argentino.

Arrivato dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro nell'estate del 2018, dopo una stagione di apprendistato all'ombra di Mauro Icardi, il Toro è esploso definitivamente agli ordini di Antonio Conte, che con Romelu Lukaku ha formato un tandem d'attacco invidiato in tutta Europa.

Sono undici le reti messe a segno in diciannove presenze in campionato da parte di Lautaro, ma anche in Champions League il bottino è molto importante, con cinque gol realizzati in sei presenze. E uno di questi è stato segnato proprio al Camp Nou contro il Barcellona. In quella circostanza, così come nella gara di ritorno, il Toro ha mostrato tutti i propri segnali di crescita, provando a trascinare i compagni e risultando essere il migliore dei suoi.

Proprio per questo motivo i blaugrana lo avrebbero individuato come il rinforzo ideale per l'attacco per la prossima stagione.

La carta del Barcellona

Barcellona ,che segue Lautaro Martinez già dalla scorsa estate, anche se in quel caso non si è spinto oltre qualche sondaggio. Ora i blaugrana sembrano voler fare sul serio, vista l'intenzione di rivoluzionare l'attacco, con Suarez che non è più giovanissimo e Dembelé che sembra dare le giuste garanzie dal punto di vista fisico.

Il club catalano sarebbe intenzionato a giocarsi una carta importante per convincere lo stesso Lautaro. Si tratta del fuoriclasse argentino, Leo Messi, che nelle ultime ore non ha nascosto il malumore per l'ultima campagna acquisti. La Pulce stima l'attaccante dell'Inter, con il quale gioca in Nazionale, e lo avrebbe indicato come il rinforzo perfetto per l'attacco del Barça. Blaugrana che, dunque, potrebbero anche esercitare la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro, qualora non arrivasse il rinnovo. Una cifra che non spaventa il club spagnolo, che già la scorsa estate ha fatto la stessa cosa con Griezmann, pagando la clausola rescissoria all'Atletico Madrid di poco superiore ai cento milioni.