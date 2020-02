Nonostante il Calciomercato invernale si sia chiuso neanche una settimana fa, iniziano ad arrivare interessanti indiscrezioni di mercato in merito ai possibili trasferimenti che potrebbero definirsi in estate. Una delle società più attese da questo punto di vista è il Barcellona, che a gennaio ha confermato tutti i giocatori che avevano mercato (in particolar modo Vidal e Rakitic, che piacevano rispettivamente ad Inter e Juventus). Nel frattempo, però, il Barcellona ha già definito l'acquisto per l'estate del centrocampista offensivo del Braga Francisco Trincao per circa 31 milioni di euro.

Non sarà evidentemente l'unico acquisto estivo: come ha confermato in una recente intervista il direttore sportivo del Barcellona Eric Abidal, la società catalana è pronta ad investire su due possibili rinforzi per il settore avanzato. Uno di questi potrebbe essere è il pezzo pregiato dell'Inter di Conte, ovvero Lautaro Martinez. A confermare l'interesse per il nazionale sudamericano è proprio il dirigente del Barcellona, che considera Lautaro Martinez fra i primi 5 giocatori al mondo nel ruolo di punta.

Inter, il Barcellona vuole investire su Lautaro e Neymar

"Lautaro Martinez ci piace ma ce ne sono altri che ci interessano. Nella sua posizione ora lui è tra i cinque o sei migliori giocatori al mondo. Impossibile comprare sia lui che Neymar? No, con la giusta pianificazione no. Lavoreremo per questo". Sono queste le parole di Abidal in una recente intervista in merito al possibile mercato estivo del Barcellona.

Dichiarazioni che, evidentemente, 'spaventano' i sostenitori interisti, che considerano il 'Toro' uno dei punti di riferimento della propria squadra. Il classe 1997 rappresenta infatti il presente ed il futuro del calcio mondiale e la crescita notevole in questa stagione ha attirato inevitabilmente l'interesse di molte società europee. Fra queste proprio il Barcellona, che potrebbe giocare anche la carta Leo Messi.

Il 10 catalano è compagno di nazionale di Lautaro Martinez e potrebbe cercare di convincerlo a trasferirsi al Barcellona. Come è noto la società catalana è alla ricerca di un erede di Luis Suarez, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Non è escluso, come ribadito da Abidal, che il Barcellona decida di investire su Lautaro Martinez e Neymar, quest'ultimo vicinissimo al trasferimento in Spagna durante lo scorso calciomercato estivo.

Lautaro Martinez arrivato all'Inter nel 2018

Lautaro Martinez ha un contratto fino a giugno 2023 con l'Inter, è stato acquistato nel 2018 dalla società di Suning per circa 25 milioni di euro ma ha raggiunto la maturazione in questa stagione grazie anche al lavoro di Antonio Conte.

Nel contratto dell'argentino è presente una clausola da 111 milioni di euro, ecco perché si parla di una volontà dell'Inter di ritoccare il contratto dell'argentino, con incremento dell'ingaggio stagionale e magari l'estinzione della clausola rescissoria.