Napoli-Lecce si disputerà domenica 9 febbraio alle ore 15:00 allo stadio San Paolo e vedrà di fronte due compagini con il morale altro. Entrambe le squadre, infatti, vengono da buoni risultati. I ragazzi di Gattuso nel match di lunedì scorso hanno battuto la Sampdoria per 2-4 soffrendo non poco e grazie ai 3 punti conquistati si sono avvicinati molto alla zona Europa. I salentini hanno ottenuto la prima vittoria casalinga in campionato battendo il Torino 4-0 ed allontanandosi momentaneamente dalla zona rossa.

Approfondiamo le probabili formazioni con le quali le due compagini scenderanno in campo nei prossimi paragrafi.

Napoli-Lecce: dubbio a centrocampo per Gattuso

L'allenatore del Napoli, Gattuso ha le idee abbastanza chiare in merito alla formazione da schierare contro il Lecce nel match di domenica. In difesa, Di Lorenzo tornerà sulla fascia destra dove rende molto di più visto che è il suo ruolo naturale. Per quanto riguarda il partner di Manolas al centro della difesa, al momento c'è un ballottaggio tra Maksimovic e Koulibaly con quest'ultimo leggermente favorito (entrambi vengono da un infortunio muscolare che li ha tenuto lontani dal campo per un periodo di tempo abbastanza prolungato).

A centrocampo, ci saranno sicuramente Demme e Zielinski che hanno disputato una partita spettacolare contro la Sampdoria, mentre per l'ultimo posto è in atto un ballottaggio tra Allan e Lobotka con il brasiliano che dovrebbe spuntarla. In attacco sarà confermato il tridente composto da Callejon, Milik e Insigne, con invece Politano e Mertens pronti a subentrare dalla panchina.

Saponara potrebbe spuntarla con Mancuso

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani al pari del suo collega sembra avere chiaro in mente chi mandare in campo contro il Napoli domenica pomeriggio. La linea di difesa del 4-3-2-1 adottato dal tecnico dei salentini, dovrebbe essere confermata in toto con Lucioni e Rossettini centrali e Rispoli e Donati sulle corsie esterni. Davanti a loro ci saranno quasi sicuramente Barak, Petriccione (quest'ultimo prenderà il posto di Majer colpito da un attacco influenzale) e Deiola.

Per quanto riguarda il trequartista alle spalle del duo d'attacco composto da Falco e Lapadula, è in atto un ballottaggio tra Saponara e Mancuso con il primo che dovrebbe riuscire a spuntarla e giocare così titolare.

Probabili formazioni di domenica

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Petriccione, Deiola; Saponara; Falco, Lapadula. All. Fabio Liverani.