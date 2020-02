Archiviata la sessione invernale di Calciomercato, l'Inter ha cominciato a muoversi già in vista della prossima estate. D'altronde, uno dei punti di forza dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è proprio la programmazione. I nerazzurri si starebbero muovendo per cercare di accaparrarsi i propri obiettivi cercando di bruciare la concorrenza. Uno di questi obiettivi sarebbe l'esterno olandese, originario di Curaçao, Tahith Chong. Classe 1999, il giocatore, attualmente in forza al Manchester United, piace molto anche alla Juventus che, però, sembrerebbe in ritardo su di lui.

Inter in vantaggio per Chong

L'Inter sembrerebbe in vantaggio per arrivare a Tahith Chong. L'esterno olandese, originario come detto di Curaçao, è ritenuto uno dei migliori giovani emergenti del calcio mondiale. Classe 1999, è un prodotto delle giovanili del Feyenoord, acquistato dal Manchester United a luglio 2016 a parametro zero. Ora il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno, ma sembrerebbe aver rifiutato già l'offerta del rinnovo da parte dei Red Devils.

Proprio per questo il club nerazzurro ne avrebbe approfittato piombando su Chong incontrando i suoi agenti, e adesso sarebbe in vantaggio rispetto a tutte le altre rivali, su tutte la Juventus.

Nerazzurri che sarebbero rimasti colpiti dall'olandese in occasione dell'amichevole giocata la scorsa estate, quando dopo il suo ingresso in campo la fase offensiva del Manchester United acquisì rapidità e pericolosità. Questa sembrava potesse essere la stagione della sua definitiva consacrazione, ma il mancato rinnovo di contratto ha portato i Red Devils a relegarlo ai margini della rosa, facendolo giocare con la seconda squadra.

Solo due apparizioni in Premier League per un minutaggio complessivo di sessantaquattro minuti, mentre in Europa League le apparizioni sono state tre.

L'idea dell'Inter

Inter che ha messo nel mirino Chong ritenendolo uno dei talenti migliori emergenti. Classe 1999, pur non avendo trovato molto spazio in prima squadra, la sua valutazione sfiora già i dieci milioni di euro e questo già giustifica il fatto di volerlo prendere a parametro zero.

Le caratteristiche del giocatore olandese non sembrerebbero sposarsi a pieno con il 3-5-2 di Antonio Conte. Chong, infatti, è più un'ala offensiva utilizzabile in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Per questo motivo il club nerazzurro potrebbe bruciare la concorrenza prendendolo a parametro zero e girandolo in prestito ad un club amico in Serie A o, in alternativa, allo Jiangsu, l'altro club di cui è proprietario Suning. L'ingaggio potrebbe aggirarsi intorno ai due milioni di euro a stagione più ricche commissioni.