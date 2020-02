Le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Matthjis de Ligt, uno dei giocatori più chiacchierati dall'inizio della stagione. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Fichajes.net", la Juventus potrebbe decidere di cedere l'ex giocatore dell'Ajax già nella prossima sessione di calciomercato estivo. Su di lui sarebbe ancora molto forte l'interesse del Barcellona, club che lo ha seguito con grandissima attenzione dopo la fine della scorsa stagione. Il difensore centrale olandese, infatti, ha avuto un inizio di stagione piuttosto altalenante con la Juventus, a livello di rendimento.

De Ligt è stato pagato ben settantacinque milioni di euro nella scorsa sessione di calciomercato estiva e non avrebbe ancora convinto del tutto l'ambiente bianconero. Ricordiamo infatti che, dopo alcune prestazioni negative del centrale olandese (soprattutto contro la Lazio), il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha preferito puntare su Merih Demiral. altro difensore che la Juventus ha acquistato la scorsa estate. Sarri ha comunque dichiarato di apprezzare moltissimo il centrale olandese: "Diventerà uno dei più forti al mondo", ha detto il tecnico bianconero, manifestando di stimare non poco l'ex difensore dell'Ajax.

Mercato Juventus, per Fichajes De Ligt potrebbe essere ceduto al Barcellona in estate

Non dimentichiamo, inoltre, che al Barcellona gioca un ex compagno di squadra di de Ligt all'Ajax, ovvero Frankie De Jong. Se de Ligt dovesse avere ancora dei problemi a Torino, l'olandese potrebbe decidere di proseguire la sua carriera in Spagna, In ogni caso, De Ligt si è dovuto ambientare piuttosto in fretta a Torino, a causa del gravissimo infortunio occorso a Giorgio Chiellini.

In coppia con Bonucci ha mostrato alcune lacune difensive, soprattutto per quanto riguarda la marcatura a uomo. Nelle ultime uscite, comunque, l'ex difensore centrale dell'Ajax ha avuto un rendimento certamente migliore. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo "Don Balon", comunque, de Ligt potrebbe essere ceduto al Barcellona nella prossima sessione di calciomercato estivo. La Juventus lo valuta almeno ottanta milioni di euro e, sempre stando al quotidiano spagnolo "Fichajes.net", il club bianconero avrebbe già scelto il sostituto dell'olandese.

Si tratterebbe del suo connazionale Virgil Van Dijk, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila del Liverpool e che viene considerato dagli esperti il migliore al mondo nel suo ruolo. La Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto ben centocinquanta milioni di euro per garantirsi il suo cartellino. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.