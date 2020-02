Neanche il tempo di archiviare la sessione invernale, che cominciano a susseguirsi i rumors sulle prossime mosse di mercato dei top club italiani. La protagonista assoluta di gennaio è stata l'Inter, che ha portato a Milano un centrocampista di valore assoluto come Christian Eriksen. La società nerazzurra, però, non sembra intenzionata a fermarsi e sta programmando anche le mosse di mercato da attuare la prossima estate, cercando di anticipare la concorrenza. La priorità sarà rinforzare gli esterni, visto che Moses è in prestito dal Chelsea, Young ha un contratto fino a giugno, mentre Biraghi è in prestito dalla Fiorentina.

Proprio per questo uno degli obiettivi principali potrebbe essere Robin Gosens, esterno sinistro dell'Atalanta.

L'Inter punta Gosens

L'esterno tedesco si è consacrato su altissimi livelli con la maglia dell'Atalanta, anche in Champions League, e ora sembra intoccabile per il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini. Proprio il ruolo a tutta fascia sinistra rivestito nella Dea pone il classe 1994 tra i possibili obiettivi dell'Inter, visto che si sposerebbe a pieno nello schieramento tattico di Antonio Conte.

I rapporti tra le due società, inoltre, sono ottimi in virtù delle collaborazioni in atto tra la famiglia Percassi e la famiglia Zhang. In questa stagione Gosens ha conquistato anche la propria Nazionale grazie a numeri importanti. In diciannove presenze in campionato, infatti, il laterale tedesco ha messo a segno ben sette reti, tra cui una proprio all'Inter in campionato, collezionando ben quattro assist.

Un gol messo a segno anche nelle cinque partite disputate in Champions League.

Trattativa possibile tra i due club nerazzurri

L'Inter sarebbe pronta a sferrare l'assalto a Gosens per la prossima estate. Al momento c'è stato solo qualche sondaggio quando i due club, a gennaio, si sono ritrovati a discutere del futuro di Dejan Kulusevski, poi ceduto alla Juventus per quaranta milioni di euro. La valutazione dell'Atalanta è abbastanza importante, con la Dea disposta, stando a quanto riportato dalla testata 'Fcinternews', a trattare per cifre soltanto superiori ai trenta milioni di euro.

L'ingaggio dell'esterno, invece, è più che abbordabile visto che a Bergamo percepisce poco più di un milione di euro a stagione.

Il club di Zhang, però, potrebbe cercare di abbassare l'esborso economico con l'inserimento di una contropartita tecnica. In uscita dalla squadra di Conte potrebbe esserci almeno uno tra Matìas Vecino e Roberto Gagliardini (il suo sarebbe un ritorno), vista la grande abbondanza in quel reparto, che potrebbe essere ritoccato ulteriormente. Il blasone dell'Atalanta è in crescita e centrare la qualificazione in Champions League potrebbe portare ad attrarre anche giocatori importanti a Bergamo.