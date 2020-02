Il recupero della diciassettesima giornata di campionato finisce 0-0. Un solido Verona ferma la Lazio che getta via l'occasione di superare l'Inter al secondo posto e portarsi così a -2 dai bianconeri. La squadra di Simone Inzaghi resta terza a -4 dalla vetta. I biancocelesti ci hanno provato fino alla fine, sfortunati per i due pali colpiti da Luis Alberto, hanno trovato però di fronte un Verona molto competitivo che ha meritato di portare a casa il pareggio. La squadra di Juric ha sfiorato addirittura il colpaccio.

Quello di ieri sera è stato il settimo risultato utile consecutivo che li proietta al nono posto in classifica e ad un solo punto dalla zona Europa League. Soddisfazione doppia se guardando la classifica il Verona è davanti al Napoli e appena dietro il Milan. Nonostante la mancata vittoria, anche per la Lazio è arrivato il diciassettesimo risultato positivo consecutivo che va ad eguagliare la serie del campionato 1998-1999.

Il film della partita

Il match è da subito molto vivace, le squadre si affrontano a viso aperto ma il primo tempo si conclude senza reti.

La prima vera grande occasione del match è per il Verona al 15 minuto del primo tempo: doppia parata di Strakosha prima sul cross di Lazovic che il portiere smanaccia, e poi grande riflesso sul tiro di Pessina dopo il rinvio di Lulic. A metà della prima frazione di gioco la Lazio prende in mano la partita e il protagonista è Luis Alberto: il centrocampista ha il piede caldo, prima conclusione al minuto 37 che Silvestri respinge in calcio d'angolo e allo scadere del primo tempo il suo destro rasoterra si stampa sul palo.

All'intervallo è 0-0. Nella ripresa la Lazio sfrutta la maggiore ampiezza di gioco mentre il Verona si allunga in proiezione offensiva. Occasioni da una parte e dell'altra e portieri sempre impegnati a mantenere la porta inviolata. E come nel primo tempo anche nel secondo Luis Alberto ci riprova: secondo palo al minuto 67 e gran parata di Silvestri all'ultimo minuto di recupero. Non è la serata fortunata per Luis Alberto e la Lazio, la loro rincorsa alla vetta della classifica si ferma ad un doppio palo.

Immobile assente e la Lazio non vince

Il pareggio in casa della Lazio è frutto anche della mancata prestazione del capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile. La partita dell'attaccante biancoceleste è risultata insufficiente: pericoloso solo nel primo tempo con un sinistro ravvicinato da ottima posizione, ma troppo poco per un giocatore del suo calibro. Nella ripresa non azzanna la partita e il risultato finale è deludente. Certamente non si può chiedere sempre il massimo da lui, ma senza i super goal di Ciro Immobile la Lazio arranca e non centra la vittoria.