Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Lionel Messi, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Stando a quanto riporta il noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport", il campione argentino potrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione e la Juventus sarebbe una delle pretendenti. Nelle ultime ore, infatti, Lionel Messi è stato protagonista di un'aspra polemica con Eric Abidal, uno dei membri della dirigenza del Barcellona.

L'ex compagno di squadra di Messi ha parlato di giocatori insoddisfatti che non rendono al massimo durante gli allenamenti; una uscita che il capitano e simbolo del Barcellona non ha di certo gradito. Lionel Messi, infatti, ha deciso di replicare ad Abidal sul suo account Instagram, creando un clima non proprio disteso. Il presidente del club blaugrana, Josep Bartomeu, ha fatto da mediatore tra i due, ma non tutto sembra risolto. Stando a quanto scrive Filippo Maria Ricci sulla "Gazzetta dello Sport", infatti, non si possono escludere degli scenari che porterebbero Lionel Messi a lasciare il Barcellona al termine della stagione in corso.

Mercato Juventus, bianconeri possibili pretendenti per Lionel Messi

Lionel Messi avrebbe un accordo con il Barcellona che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero dopo un preavviso di trenta giorni. Non ci sarebbe dunque alcuna clausola rescissoria nel contratto del campione argentino, che scadrà il 30 giugno del 2021. Ricordiamo che Messi arrivò al Barcellona nel 2000, quando aveva solo tredici anni.

Un rapporto ininterrotto, che lo ha reso uno dei simboli del capoluogo catalano e del calcio in generale. Come scrive "La Gazzetta dello Sport", la Juventus potrebbe essere una delle pretendenti per il fenomeno argentino, nel caso in cui decidesse di lasciare il Barcellona. Messi potrebbe essere tentato dalla sfida di giocare nella squadra più titolata d'Italia.

Sul campione sudamericano, però, ci sarebbe anche l'Inter, con il patron Suning che sarebbe pronto a replicare un'operazione in stile Cristiano Ronaldo.

Con l'eventuale acquisto di Lionel Messi, infatti, il club nerazzurro lancerebbe la sfida definitiva alla Juventus per il dominio del calcio italiano. Sempre secondo quanto riportato dalla "Gazzetta dello Sport", potrebbero permettersi di ingaggiare Lionel Messi anche alcuni top club del calcio europeo, ovvero il Manchester City di Josep Guardiola (con il quale il fenomeno argentino ha già vinto tutto al Barcellona), il Paris Saint Germain dell'amico Neymar e il Manchester United, che al momento è una delle società più ricche del mondo. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato.