L'Inter sta già lavorando in vista della prossima estate per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. A gennaio la società nerazzurra è stata sicuramente la grande protagonista del mercato, accaparrandosi un talento di valore assoluto come Christian Eriksen. Il club meneghino, però, ha rinforzato anche gli esterni con gli arrivi di Ashley Young e Victor Moses, ma si tratta di arrivi temporanei - almeno sulla carta - visto che l'inglese ha firmato un contratto di sei mesi, mentre l'esterno nigeriano è arrivato in prestito dal Chelsea.

L'intenzione d Marotta è quella di fare un investimento importante e un possibile obiettivo potrebbe essere Marcos Alonso.

L'Inter sarebbe pronta a tornare su Alonso

L'Inter potrebbe tornare su Marcos Alonso la prossima estate. I nerazzurri hanno fatto un tentativo a gennaio, prima di virare definitivamente su Ashley Young e Moses, ma il Chelsea ha fatto muro avendo poi difficoltà a reperire un sostituto all'altezza sul mercato. Discorso, dunque, soltanto rimandato di qualche mese. Lo spagnolo, infatti, non rientra nei piani del club inglese, tanto da essere relegato ai margini della squadra di Frank Lampard in quest'annata.

Soltanto otto le presenze in Premier League, mentre in Champions League ha trovato maggiore spazio, con quattro presenze su sei partite.

L'Inter avrebbe pensato ad Alonso su indicazione del proprio tecnico, Antonio Conte. Fu proprio lui, infatti, a volerlo a Londra nell'estate del 2016, quando i Blues lo acquistarono dalla Fiorentina per venticinque milioni di euro. In quella stagione Alonso fu titolare inamovibile, disputando probabilmente la miglior stagione della propria carriera e avendo un ruolo da protagonista nella conquista del titolo.

I nerazzurri in quel ruolo potrebbero avere un vero "buco" il prossimo anno dato che Asamoah continua ad avere problemi e il riscatto di Biraghi è tutt'altro che scontato.

La possibile trattativa

Chelsea che, comunque, come dimostrato già a gennaio, non lascerà andare tanto facilmente Marcos Alonso. I Blues hanno investito quasi venticinque milioni di euro nell'estate del 2016 per strapparlo alla Fiorentina e, nonostante abbia trovato poco spazio quest'anno, non accetteranno di sedersi al tavolo delle trattative per offerte inferiori ai trenta milioni di euro.

Occhio, però, al possibile inserimento di contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico. In questo senso un giocatore che potrebbe interessare ai londinesi è Matìas Vecino, centrocampista uruguaiano che in Premier League piacerebbe anche a club come Everton, Manchester United e Arsenal. Anche lui è un ex Fiorentina e ha una valutazione tra i venti e i venticinque milioni di euro.