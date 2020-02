El "Pata" Castro ed Ervin Zukanovic, assieme ad Alberto Cerri, sono gli acquisti di fine mercato della Spal che si vanno ad aggiungere agli arrivi dei giorni scorsi del centrocampista Dabo e del difensore Bonifazi.

La Spal esce profondamente modificata dopo la sessione di gennaio, nel quale sono arrivate le cessioni di Igor alla Fiorentina, Kurtic al Parma, Moncini al Benevento, Paloschi al Cagliari e Jankovic al Crotone. Ceduto anche Petagna che l'anno prossimo vestirà la maglia del Napoli ma intanto quest'anno rimarrà alla Spal a cercare di dare un contributo importante per la salvezza della formazione guidata da mister Leonardo Semplici.

Il tecnico estense, intanto, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Lazio in programma domani, domenica 2 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Il tecnico biancazzurro: sono contento del mercato, penso che abbiamo rinforzato la rosa

Semplici ha sottolineato che, a parte Cerri che svolgerà un percorso personalizzato per recuperare da un problema muscolare, gli altri nuovi arrivi sono tutti in buona condizione. In particolare Castro, per il quale già a Roma si ipotizza un debutto dal primo minuto.

Forse un po' più di tempo servirà invece per Zukanovic.

"Sul mercato - dice il tecnico della Spal - penso che abbiamo fatto bene, in uscita ci sono stati ragazzi che vanno o andranno in società molto importanti. Dal punto di vista degli arrivi, abbiamo rinforzato la squadra in ogni reparto, speravamo anche in un altro attaccante che potesse dare un contributo ma non ci siamo arrivato per motivazioni sulle quali si esprimerà la società.

Io sono contento, abbiamo reso la rosa più forte, da Castro ci aspettiamo anche un contributo di reti. Con Cerri abbiamo un giocatore con certe caratteristiche fisiche e tecniche e di certo molto diverso da Paloschi. Sono contento che il mercato sia finito, ora il gruppo è definito. Dobbiamo stare tutti uniti per un finale di stagione che ci consenta di toglierci soddisfazioni e centrare l'obiettivo della salvezza".

Spal all'Olimpico con la Lazio per fare punti

Fare punti: è questo il desiderio di Semplici per l'impegno all'Olimpico contro la corazzata Lazio: "Contano solo i punti ormai, le partite sono sempre di meno e ci servono quelli, giochiamo contro una squadra tra quelle più in forma di tutto il campionato, viene da una serie di vittorie in fila incredibili prima del derby. E' chiaro che ci serve una prestazione importante per portare via il risultato".

Infine il tecnico estense ha detto: "Spero che prosegua la tradizione favorevole che abbiamo con loro in questi anni, siamo riusciti spesso a metterli in difficoltà nonostante la differenza notevole di rosa e valori.

Noi dobbiamo vivere ogni gara come una finale, abbiamo nulla da perdere. Serve una gara all'insegna della spregiudicatezza".