L'ex giocatore e dirigente della Roma Francesco Totti torna a far parlare di sé, questa volta in maniera ironica. Dopo l'esperienza da dirigente della Roma, Totti attualmente starebbe pensando di creare un'agenzia di procuratori sportivi restando nel calcio e dando supporto ai maggiori talenti del campionato italiano e non solo. Come è noto l'ex capitano della Roma ha mantenuto un grande rapporto d'amicizia con alcuni dei giocatori protagonisti della Serie A. Ci riferiamo in particolar modo al centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, che ha giocato con Totti alla Roma.

Fra i due è rimasto un rapporto solido d'amicizia e di confidenza che si è manifestato per l'ennesima volta in uno degli ultimi post condivisi dal regista bosniaco sul suo profilo Instagram.

Pjanic ha infatti postato una sua immagine in compagnia di Cristiano Ronaldo, foto che è stata commentata proprio da Francesco Totti con un "scarsi'. A quest'ultima parola l'ex capitano della Roma ha aggiunto anche degli 'smile' per sottolineare il fatto che era un commento ironico sui due. Ovviamente, non è mancata la replica di alcuni sostenitori bianconeri che hanno stuzzicato Totti con alcune domande.

Quest'ultimo non si è tirato indietro, rispondendo alle provocazioni simpatiche dei sostenitori bianconeri.

'Juve fa ancora campionato a parte?' La risposta di Totti: 'Certo'

Curioso siparietto sul profilo ufficiale di Instagram di Miralem Pjanic, protagonisti l'ex compagno di squadra e amico del bosniaco Francesco Totti ed alcuni sostenitori bianconeri. La prima provocazione all'ex dirigente è stata questa domanda: "La Juventus fa ancora un campionato a parte?".

Totti ha risposto con un netto "certo".

L'utente si riferiva in particolar modo ad alcune dichiarazioni dell'allora dirigente della Roma nel 2018, quando giustificò la sconfitta della Roma contro la Juventus sottolineando come i bianconeri facessero un campionato a parte. Non è mancata poi un'altra frecciatina da parte di un altro utente a Francesco Totti che gli ha chiesto: "Francè ma com'è tutto questo scherzare con l'ambiente juventino, mó?

Non ti stavamo tutti antipatici? Dobbiamo prendere un social a parte come il campionato?". A queste domande l'ex dirigente romano ha risposto: "Ma tu gli amici juventini non ce li hai?"

L'amicizia di Totti con alcuni giocatori della Juventus

Una risposta che evidentemente sottolinea lo splendido rapporto che ha Totti con alcuni bianconeri. Pjanic è uno di questi ma l'ex capitano della Roma ha una bella amicizia anche con il portiere Gianluigi Buffon, con il quale ha condiviso numerose esperienze calcistiche con la nazionale italiana. Insieme infatti hanno vinto anche la Coppa del Mondo in Germania, nel 2006.

Ricordiamo inoltre anche il rapporto di stima fra Totti ed una delle bandiere della Juventus degli anni 90-00 ovvero Alex Del Piero.