L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. Uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato è quello avanzato. Sebastiano Esposito, infatti, è troppo giovane e potrebbe essere ceduto in prestito per permettergli di crescere senza troppe pressioni e giocare con maggiore continuità. Alexis Sanchez, invece, è in prestito secco dal Manchester United e difficilmente resterà a Milano, visto l'ingaggio superiore ai dieci milioni di euro all'anno e pagato a metà dai Red Devils e dai nerazzurri.

Poi c'è Lautaro Martinez, su cui ci sono le due big del calcio spagnolo, Real Madrid e Barcellona. La società nerazzurra, dunque, starebbe già lavorando per individuare sostituti all'altezza.

Gli obiettivi dell'Inter

L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto avanzato la prossima estate, visto che l'unico che sembrerebbe sicuro di restare a Milano è Romelu Lukaku, arrivato l'estate scorsa dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro.

I nerazzurri si stanno guardando intorno visto che non vogliono farsi trovare impreparati qualora Real Madrid o Barcellona dovessero accaparrarsi le prestazioni di Lautaro Martinez.

L'amministratore delegato Giuseppe Marotta, intanto, si sta portando avanti guardando al mercato degli svincolati, visto che vorrebbe bloccare Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli.

Negli ultimi giorni, però, altri due nomi sono stati accostati al club meneghino. Uno è l'attaccante dell'Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang, in scadenza di contratto a giugno 2021. La mancata partecipazione alla prossima Champions League dei Gunners potrebbe facilitarne l'addio.

L'altro nome è quello di Anthony Martial, che piace molto a Suning visto che l'attaccante francese è ancora molto giovane, essendo un classe 1995 e in grado di giocare in più ruoli sul fronte offensivo.

Il sogno di Marotta

Inter che, attraverso il proprio amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe anche un sogno di mercato per sostituire eventualmente Lautaro Martinez. Risponderebbe al nome dell'attaccante francese del Barcellona, Antoine Griezmann.

Il giocatore non sembra essersi integrato al meglio all'interno della rosa blaugrana e, per questo motivo, potrebbe essere ceduto dopo una sola stagione. Le Petit Diable potrebbe entrare proprio nell'operazione che porterebbe al Barça Lautaro Martinez. I catalani non vogliono pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro e, per farlo, valutano il Toro anche una cifra superiore, intorno ai centocinquanta milioni, con l'inserimento di una contropartita. Griezmann potrebbe essere proprio quella giusta per abbassare notevolmente l'esborso economico.