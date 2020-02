Claudio Marchisio, dopo aver ufficializzato l'addio al calcio giocato ad inizio stagione, si sta dedicando alla nuova vita da imprenditore. Di recente è stato intervistato su Dazn dalla conduttrice Diletta Leotta. L'ex centrocampista della Juventus ha avuto modo di toccare diversi argomenti, nello specifico si è dedicato anche alle scelte di vita che una persona dovrebbe fare. Si è soffermato ad esempio sulla scelta di Bonucci, dopo tanti anni di Juventus, di lasciare Torino per fare una nuova esperienza professionale al Milan, per poi, dopo solo una stagione, riabbracciare i colori bianconeri.

Ha infatti dichiarato "un giocatore certe scelte può prenderle anche a livello emotivo, familiare, non solo sportivo, ci sono mille fattori". Quando poi è tornato alla Juventus, come ha sottolineato Marchisio, è stato riaccolto in gruppo come doveva essere in quanto la sua scelta era comunque da rispettare. La conduttrice ha poi messo in parallelo la scelta di vita di un giocatore con quella di un suo chef qualora decidesse di dirgli di voler andar via dal suo ristorante. Marchisio ha dichiarato "dipende come me lo dice, ognuno deve prendere la propria strada.

Molti ragazzi vengono a lavorare da noi e fanno un percorso di crescita". Ha poi parlato di uno dei suoi più grandi rimpianti da giocatore.

'Ho rosicato molto a non vincere Champions in ciclo così vincente con la Juve'

Non ha usato giri di parole Claudio Marchisio ed ha dichiarato " 'ho rosicato molto a non vincere Champions in ciclo così vincente con la Juve'. L'ex centrocampista bianconero ha fatto riferimento al ciclo vincente avuto con la Juventus, dal 2011 al 2018, con sette scudetti vinti consecutivi più tanti altri trofei nazionali.

Marchisio infatti non rimpiange il fatto di non aver vinto l'ottavo scudetto consecutivo con la Juventus (perché poi il campionato nella stagione 2018-2019 lo ha vinto con lo Zenit San Pietroburgo) ma il fatto che con tanti anni di vittorie non sia arrivata la Champions League. La Juventus fra l'altro ci è andata vicino arrivando in finale nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid.

Lo stesso ex centrocampista della Juventus ha infine aggiunto "chi ha vissuto questi anni di sacrifici lo sa, non può un ciclo così vincente non arrivare alla Champions".

Claudio Marchisio e la sua vita da imprenditore

Oltre ad una catena di ristorazione aperta in tutta Italia, l'ex centrocampista della Juventus ha di recente ufficializzato la sua nuova agenzia di servizi, che si occupa nello specifico come supporto per atleti professionisti. Nello specifico la sua agenzia si occupa non solo di social e sponsorizzazioni, ma anche di gestione della vita privata, come dichiarato di recente a SportsWeek.