Vigilia di campionato per l'Inter, che questa sera affronterà l'Udinese alla Dacia Arena nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A, la terza del girone di ritorno. Nerazzurri che non possono permettersi altri passi falsi visto che vengono da tre pareggi consecutivi, contro Atalanta, Lecce e Cagliari. La squadra di Antonio Conte deve ricominciare a vincere, dunque, se non vuole compromettere la lotta al titolo con Juventus e Lazio. Sfida, quella contro i friulani, che potrebbe vedere l'assenza di un grande protagonista, il capitano dell'Inter Samir Handanovic.

L'Inter perde Handanovic

L'Inter dovrebbe fare a meno del proprio capitano, Samir Handanovic. L'estremo difensore sloveno è stato sempre titolare nelle ventuno partite di campionato, le sei di Champions League e le due di coppa Italia disputate fino ad ora dalla squadra nerazzurra. Un vero e proprio stancanovista che, però rischia di doversi fermare ai box. Una botta subita ieri in allenamento, infatti, ha fatto scattare l'allarme nelle ultime ore e il forfait sembra quasi certo, con il giocatore che avrebbe deciso di viaggiare con la squadra per essere vicino ai compagni in quella che è sicuramente una trasferta delicata e importante per i prossimi obiettivi del club meneghino.

Contro l'Udinese, al suo posto, ci sarà sicuramente Daniele Padelli, che quest'anno non era ancora sceso in campo. Out, tra le fila dei portieri, anche Tommaso Berni, squalificato per due partite dopo le polemiche post partita di settimana scorsa contro il Cagliari. Out anche Lautaro Martinez al centro dell'attacco, al suo posto, un po' a sorpresa, potrebbe esserci Sebastiano Esposito, come avevamo anticipato qualche giorno fa.

In mezzo al campo possibile esordio da titolare per Christian Eriksen, vista anche l'emergenza in quel reparto con gli infortuni di Sensi, Borja Valero e Gagliardini.

I tempi di recupero di Handanovic

L'infortunio di Samir Handanovic sta preoccupando tutto l'ambiente Inter in queste ore. Il portiere sloveno ha subito una botta nell'allenamento di ieri e salterà quasi sicuramente la sfida contro l'Udinese, ma il suo stop rischia di essere anche più lungo.

L'estremo difensore, infatti, ha un problema al quinto metacarpo della mano sinistra e rischierebbe perfino un mese di stop. Una vera e propria tegola per il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che in questo periodo si giocherà una bella fetta di campionato. In programma settimana prossima c'è il derby contro il Milan, mentre la settimana dopo si giocherà lo scontro diretto contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Nel mezzo, inoltre, c'è l'andata della semifinale di coppa Italia contro il Napoli, mercoledì 12 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano.