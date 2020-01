Alla Dacia Arena di Udine, domenica 2 febbraio alle ore 20:45, si gioca il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A, la terza del girone di ritorno, tra Udinese e Inter. Due squadre in lotta per obiettivi estremamente diversi. I friulani puntano alla permanenza nel massimo campionato in una stagione fino ad ora caratterizzata da risultati altalenanti. I nerazzurri, invece, sono in piena lotta per il titolo essendo a 3 punti dalla Juventus capolista e cercano il ritorno alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi.

Nella gara di andata arrivò un successo di misura dell'Inter per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Stefano Sensi.

Le ultime su Udinese e Inter

L'Udinese ha disputato una stagione molto altalenante fino a questo momento. I friulani puntano ad una salvezza tranquilla, obiettivo alla portata visto il vantaggio sulla zona retrocessione. Bianconeri che, infatti, hanno 24 punti in classifica e sono a +9 sul terzultimo posto. La squadra di Luca Gotti non sta vivendo un buon momento, visto che nell'ultimo turno battuta per 2-0 al Tardini contro il Parma.

Anche il momento dell'Inter in campionato non sembra essere dei migliori. I nerazzurri, infatti, non vincono dal 6 gennaio, 1-3 in casa del Napoli. Da allora sono arrivati tre pareggi consecutivi che, comunque, non hanno fatto perdere contatto con la vetta della classifica, distante tre lunghezze. Nell'ultimo turno è arrivato un pari per 1-1 in casa contro il Cagliari. Gli stessi risultati erano arrivati nelle gare contro Atalanta e Lecce.

In Coppa Italia, invece, il club nerazzurro ha strappato proprio ieri sera il pass per le semifinali battendo la Fiorentina 2-1.

Probabili formazioni di Udinese-Inter

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, si affiderà al solito 3-5-2. In attacco Lasagna favorito su Nestorovski al fianco di Okaka. Sulle fasce gli esterni con il compito di svolgere la doppia fase saranno Larsen e Sema. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Fofana, Mandragora e De Paul, obiettivo di mercato proprio dell'Inter in questa sessione.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 pronto a diventare 3-4-1-2. Ago della bilancia Christian Eriksen, che potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto dopo aver disputato uno scampolo di gara contro la Fiorentina. Al suo fianco ballottaggio tra Sensi e Brozovic, con entrambi non al top della forma, mentre l'unico sicuro del posto sembra essere Barella, il migliore in campo contro i viola. Gli esterni saranno Candreva e Biraghi. In attacco dovrebbe esserci Alexis Sanchez al posto dello squalificato Lautaro, ma occhio alla sorpresa Sebastiano Esposito, su cui l'allenatore nerazzurro punta molto.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic (Sensi), Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku.