La sessione di Calciomercato estiva è appena terminata, ma la Juventus si sarebbe già messa al lavoro per quella estiva. Il reparto che al termine della stagione sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo. Tale reparto, infatti, ha manifestato alcune lacune evidenti in questa prima parte della stagione. Adrien Rabiot non è ancora arrivato ai suoi livelli, mentre Aaron Ramsey non pare essersi mai ambientato a Torino, pur essendo stato impiegato nella sua posizione preferita di trequartista. In ogni caso, stando alle ultime notizie trapelate, la Juventus avrebbe messo da tempo nel mirino Sandro Tonali.

Il centrocampista del Brescia è uno dei migliori del nostro campionato nel suo ruolo e ha solo vent'anni, dunque i margini di miglioramento sono altissimi. Tonali, inoltre, è già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini e con ogni probabilità sarà convocato ai prossimi Europei che si disputeranno a giugno. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici avrebbe già avviato i contatti con il procuratore del giocatore, l'agente Giuseppe Bozzo. Il club bianconero, dunque, si troverebbe in una posizione di vantaggio per garantirsi le prestazioni del forte centrocampista del Brescia, certamente uno dei migliori talenti del nostro calcio.

Mercato Juventus, bianconeri in pole position per Sandro Tonali

Il Brescia non avrebbe alcuna intenzione di abbassare il prezzo del cartellino del giocatore, che viene valutato almeno cinquanta milioni di euro. Su Sandro Tonali, comunque, ci sarebbero anche alcuni top club del calcio europeo, ovvero Inter, Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester City, Manchester United e Liverpool. La rivoluzione del centrocampo della Juventus, quindi, potrebbe partire dal giovane talento del Brescia.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Un altro grandissimo obiettivo della Juventus per la prossima sessione di calciomercato estivo è Paul Pogba. La Juventus segue da tantissimo tempo il forte giocatore del Manchester United, che in Gran Bretagna non si è mai davvero ambientato, a causa delle eccessive pressioni dell'ambiente. Il centrocampista francese andrà in scadenza di contratto a giugno del 2021 e lo United sa di non potersi permettere di perderlo nuovamente a parametro zero.

Pogba è rimasto in ottimi rapporti con l'ambiente bianconero e tornerebbe di corsa a Torino. La dirigenza della Juventus, infatti, ha avuto alcuni contatti con l'agente del giocatore transalpino, Mino Raiola, che avrebbe aperto al trasferimento. L'operazione potrebbe andare in porto nella prossima sessione di calciomercato estivo.