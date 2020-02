Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in prestito al Paris Saint Germain con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Riscatto tutt'altro che scontato, tanto che negli ultimi giorni si è cominciato ad ipotizzare un suo possibile ritorno all'Inter. Il giocatore, infatti, potrebbe non restare a Parigi visto che si parla di malumori nello spogliatoio con alcuni senatori, su tutti il fuoriclasse brasiliano Neymar.

Esclusa una permanenza a Milano, sull'ex capitano dell'Inter ci sarebbe da registrare l'interesse del Real Madrid, che aveva pensato a lui già la scorsa estate.

Il Real Madrid penserebbe a Icardi

Mauro Icardi potrebbe essere l'oggetto del desiderio della prossima sessione di calciomercato. Il centravanti argentino potrebbe tornare all'Inter, non venendo riscattato dal Paris Saint Germain. Rumors su un suo addio alla capitale francese amplificati anche dai rapporti non più ottimi con alcuni elementi importanti all'interno dello spogliatoio.

Da escludere una sua permanenza in nerazzurro, essendo stato messo ai margini del progetto già la scorsa estate dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico Antonio Conte.

Il club che sarebbe pronto a tornare su di lui è il Real Madrid, che aveva pensato a lui la scorsa estate, quando era alla ricerca di un erede all'altezza di Karim Benzema, non più giovanissimo. Maurito piace molto agli spagnoli, visto che anche quest'anno ha confermato di essere letale soprattutto in campo europeo, dove ha realizzato cinque reti in sei presenze in Champions League.

Anche in Ligue 1, però, Maurito ha dato il proprio contributo realizzando undici reti in diciotto partite.

La possibile proposta del Real Madrid

Real Madrid che sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per discutere del futuro di Mauro Icardi qualora non fosse riscattato dal Paris Saint Germain. La buona stagione disputata a Parigi ha fatto lievitare il valore del cartellino del centravanti argentino che, inevitabilmente, lo scorso anno aveva risentito degli ultimi mesi giocati ai margini in nerazzurro.

Gli spagnoli sarebbero pronti a fare un'offerta molto importante alla società nerazzurra. Stando a quanto riportato da Don Balon, sul piatto potrebbe finire il cartellino di Luka Jovic, acquistato l'estate scorsa dall'Eintracht Francoforte per sessanta milioni e autore di una stagione poco convincente, più un ricco conguaglio economico che dovrebbe aggirarsi intorno ai quaranta milioni di euro. Una proposta che permetterebbe al club meneghino comunque di realizzare una plusvalenza importante, essendo Icardi iscritto a bilancio a zero.