Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente l'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Il figlio d'arte era finito al centro dei rumors di mercato già qualche mese fa, con il caso poi rientrato. Ma l'addio sarebbe stato solo rinviato di qualche mese. Il classe 1997, infatti, è pronto a fare il salto di qualità nel grande calcio. Difficilmente i viola riusciranno a strappare un piazzamento in Europa League, visto che la sconfitta subita ieri contro la Juventus ha portato la squadra di Beppe Iachini a sette lunghezze di distacco dal sesto posto in classifica.

Inter su Chiesa

Pertanto, l'Inter avrebbe messo nel mirino l'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, per la prossima estate. Il giocatore piace molto al tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che apprezza soprattutto la duttilità del giocatore classe 1997. Chiesa, infatti, può giocare come punta nel 3-5-2, ma anche come esterno a tutta fascia, avendolo fatto in passato, o come esterno in un 4-2-3-1. Il suo arrivo, dunque, permetterebbe all'ex allenatore di Chelsea e Juventus di poter avere diverse varianti tattiche a disposizione, potendo cambiare modulo anche a partita in corso senza effettuare cambi.

In questa stagione l'attaccante sta avendo qualche difficoltà probabilmente legata anche al fatto che sembrava dovesse dire addio già la scorsa estate. Diciannove le presenze in questo campionato, con tre reti, l'ultima decisiva per la vittoria allo stadio San Paolo contro il Napoli, e tre assist. I rapporti tra i due club, inoltre, sono ottimi come testimonia lo scambio di prestiti andato in porto proprio ad agosto tra Dalbert Henrique e Cristiano Biraghi.

E in questi mesi sarebbe stati riallacciati i rapporti proprio in vista di una possibile trattativa per lo stesso Chiesa.

La trattativa

Inter e Fiorentina avrebbero avviato i contatti per trattare la possibile cessione di Federico Chiesa e anche la scorsa settimana, in occasione della sfida di Coppa Italia, approfittando della presenza di Commisso in Italia, se ne sarebbe parlato. Nerazzurri che si starebbero muovendo con largo anticipo per cercare di anticipare la forte concorrenza di altri top club, su tutti la Juventus.

La valutazione del patron viola è molto alta, visto che accetterà di sedersi a trattare la cessione del suo gioiello solo per offerte a partire dai sessanta milioni di euro. Un investimento importante ma il club nerazzurro potrebbe anche contare sul ricco tesoretto che ricaverebbe dai riscatti di Mauro Icardi, Ivan Perisic e Joao Mario, qualora i loro club decidessero di riscattarli. Inoltre, l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, potrebbe cercare di abbassare l'esborso economico con l'inserimento di qualche contropartita tecnica. Oltre a Dalbert, valutato intorno ai quindici milioni di euro, occhio a Roberto Gagliardini, valutato venti milioni di euro, e accostato alla Fiorentina già la scorsa estate.