Vittoria molto importante quella ottenuta ieri sera dall'Inter nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A alla Dacia Arena contro l'Udinese per 2-0, con doppietta decisiva di Romelu Lukaku. Successo che pone fine alla striscia di tre pareggi consecutivi e che permette ai nerazzurri di restare a tre punti dalla Juventus capolista, con lo scontro diretto che si avvicina e alla vigilia del derby contro il Milan.

Sotto la lente di ingrandimento a Udine c'era sicuramente Christian Eriksen, al suo esordio in campionato e dal primo minuto con la maglia nerazzurra, dopo lo spezzone di gara disputato in Coppa Italia contro la Fiorentina.

Capuano in difesa del nuovo acquisto dell'Inter

La prestazione offerta da Christian Eriksen contro l'Udinese ha offerto vari spunti in casa Inter. C'è chi lo ha ritenuto sufficiente visto che le azioni pericolose del primo tempo sono partite per lo più dai suoi piedi e chi, invece, lo ha "bocciato". Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, lo ha difeso nel post partita, dicendosi soddisfatto per la prestazione offerta. Inoltre, l'allenatore ha sottolineato come il centrocampista danese sia a Milano da soli cinque giorni e debba ancora assimilare a pieno gli schemi della squadra.

Un ingresso accelerato anche dagli infortuni subiti da Borja Valero, Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, con Marcelo Brozovic non al top.

In difesa di Christian Eriksen e contro chi lo ha criticato si è schierato anche il noto giornalista, Giovanni Capuano, che sul proprio profilo Twitter ha sottolineato il motivo per cui lo faccia sorridere chi muove critiche al centrocampista danese dopo una sola partita nel campionato italiano: "Sentire che Eriksen ha giocato una partita insufficiente a Udine, al debutto con un ruolo che l'Inter deve costruire dopo sei mesi di 3-5-2 puro, mi fa sinceramente abbastanza sorridere...".

Sentire che #Eriksen ha giocato una partita insufficiente a Udine, al debutto con un ruolo che l'#Inter deve costruire dopo sei mesi di 3-5-2 puro, mi fa sinceramente abbastanza sorridere...#UdineseInter — Giovanni Capuano (@capuanogio) February 2, 2020

Eriksen dovrebbe essere in campo anche nel derby

Christian Eriksen dovrebbe essere in campo dal primo minuto anche settimana prossima nel derby contro il Milan.

Il centrocampista danese avrà una settimana intera per assimilare meglio gli schemi. Proprio il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha fatto intendere come con il tempo le cose non potranno che andare meglio: "Aveva compiti diversi in fase di possesso e non. Preferisco non spiegare, sono situazioni tattiche che doveva seguire. Può migliorare molto, migliorando l’intensità riuscirà a fare meglio le due fasi e capirà il posizionamento che chiediamo ai nostri centrocampisti. Sono soddisfatto. Non era una gara semplice".

Vista la quasi sicura indisponibilità di Borja Valero e Gagliardini, con Sensi che molto probabilmente non sarà rischiato in vista delle semifinali di Coppa Italia, sembra difficile pensare ad un Eriksen in panchina contro il Milan, in una delle partite più importanti dell'anno.