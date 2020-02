Si è da poco concluso il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A tra Udinese e Inter sul risultato di 0-2. Decisiva la doppietta di Romelu Lukaku al 64' e su calcio di rigore al 71'. Grazie a questo successo i nerazzurri si riportano a -3 dalla Juventus capolista, salendo a 51 punti. Friulani che, invece, restano a quota 24 punti e a +8 sul Genoa terzultimo, in zona retrocessione.

La settimana prossima la squadra di Antonio Conte affronterà il Milan nel derby di Milano, domenica alle ore 20:45.

La compagine di Gotti invece sarà di scena al Rigamonti nello scontro diretto contro il Brescia.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, adotta sempre il 3-5-2 ma non mancano le sorprese nell'undici iniziale. In avanti, al fianco di Lukaku, al posto dello squalificato Lautaro, c'è Esposito e non Sanchez, il peggiore contro la Fiorentina in coppa Italia. Sugli esterni partono dal primo minuto sia Young che Moses, mentre in mezzo esordio dal primo minuto per Christian Eriksen, con Brozovic che parte dalla panchina.

Nel primo tempo partita con poche emozioni. L'Inter va subito vicino al vantaggio dopo un solo minuto con un tiro di Esposito che vede la parata di Musso, che rischia la papera. Nerazzurri che ci provano ancora e vanno vicino al gol anche con Vecino al 19', che di ginocchio devia a lato su buona azione di Moses. L'Udinese, però, non sta a guardare, tiene bene il campo e al 22' con Larsen ci prova, ma Young salva sulla linea.

Nel secondo tempo si riparte come il primo, con Esposito che va vicino al gol sprecando una clamorosa occasione a centro area dopo una respinta di Musso su Young. L'Udinese prova a risalire, ma Conte cambia il match inserendo Brozovic e Sanchez al posto di Eriksen ed Esposito. I nerazzurri, infatti, subito dopo trovano il gol del vantaggio con Romelu Lukaku, che al 64' insacca di precisione facendo passare la palla sotto le gambe di Nuytinck e mandando all'angolino.

Al 71', poi, Sanchez parte in contropiede su un rimpallo, salta Musso che lo atterra ed è rigore: sul dischetto si presenta il belga che spiazza l'estremo difensore argentino. I friulani provano a riaprire la gara con Lasagna, che in un paio di circostanze sfiora il gol tirando a lato.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle del match appena concluso relative ai giocatori dell'Inter:

Padelli 6: Chiamato in causa al posto di Handanovic, non viene impegnato molto dagli avversari.

Skriniar 6,5: Va in difficoltà solo quando viene puntato in campo aperto.

De Vrij 7: Sempre monumentale.

Bastoni 6,5: Tiene bene nel duello tutt'altro che facile con Okaka.

Moses 6,5: Ottimo esordio in campionato per l'esterno nigeriano, nonostante un avversario ostico come Sema sulla sua corsia.

Vecino 6,5: Si inserisce bene e lotta su ogni pallone.

Barella 6,5: Anche nel ruolo di regista non si risparmia mai.

Eriksen 6: Sufficienza di stima alla sua prima partita da titolare in campionato.

Young 6,5: Salvataggio prezioso nel primo tempo su Larsen.

Esposito 4,5: Non riesce ad incidere pur avendo almeno due chance molto importanti.

Lukaku 7,5: Trascina l'Inter da vero leader, doppietta e tanto lavoro sporco per i compagni.

Sanchez 7: Entra e cambia la partita con la sua qualità e le sue accelerazioni.